助斯洛伐克照護新生兒 台灣企業捐智慧嬰兒照護系統

斯洛伐克經濟文化辦事處今天表示，感謝台灣企業捐贈「智慧嬰兒照護系統」，能更完善照顧在俄烏戰爭誕生的嬰兒，監測嬰兒生理訊號，避免發生意外。

滙嘉健康生活科技公司與斯洛伐克經濟文化辦事處共同舉辦捐贈記者會，滙嘉健康創辦人楊淑貞致詞說，因持續2年半的俄烏戰爭，在歐洲造成大批難民流離失所，其中有不少女性迫於經濟壓力，無法照顧撫養新生兒。

楊淑貞說，而在斯洛伐克有20家醫院，在1樓設置救援巢，讓無力撫養嬰兒的母親，能將孩子放置於此，由醫院安排認養。

她說，但在2年前卻發生一件憾事，因當時有1名嬰兒被放置在救援巢，剛好沒有護理人員在旁，導致嬰兒被發現時已不幸身亡。

楊淑貞表示，她得知後決定捐出智慧嬰兒照護系統與聰明嬰兒床墊，放置於救援巢內，能監測被放置的嬰兒生理訊號，作為醫護人員照護的參考。

斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾（BrunoHromy）今天接受媒體聯訪表示，感謝台灣企業捐贈「智慧嬰兒照護系統」，能協助醫護人員照顧當地嬰兒，避免發生憾事，未來也期待能與台灣在健康、醫療和科技領域有更多合作。