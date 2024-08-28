快訊

疑遭噴出碎玻璃割頸亡 「阿堂鹹粥」創辦人長孫車禍、家屬證實噩耗

墾丁亂象挨轟「被國旅玩爛」 交通部出手2方向要業者「自清自律」

下班注意！雨神來襲 11縣市大雨特報恐一路下到晚上

助斯洛伐克照護新生兒 台灣企業捐智慧嬰兒照護系統

中央社／ 新竹縣28日電
斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦一景。圖／ingimage
斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦一景。圖／ingimage

斯洛伐克經濟文化辦事處今天表示，感謝台灣企業捐贈「智慧嬰兒照護系統」，能更完善照顧在俄烏戰爭誕生的嬰兒，監測嬰兒生理訊號，避免發生意外。

滙嘉健康生活科技公司與斯洛伐克經濟文化辦事處共同舉辦捐贈記者會，滙嘉健康創辦人楊淑貞致詞說，因持續2年半的俄烏戰爭，在歐洲造成大批難民流離失所，其中有不少女性迫於經濟壓力，無法照顧撫養新生兒。

楊淑貞說，而在斯洛伐克有20家醫院，在1樓設置救援巢，讓無力撫養嬰兒的母親，能將孩子放置於此，由醫院安排認養。

她說，但在2年前卻發生一件憾事，因當時有1名嬰兒被放置在救援巢，剛好沒有護理人員在旁，導致嬰兒被發現時已不幸身亡。

楊淑貞表示，她得知後決定捐出智慧嬰兒照護系統與聰明嬰兒床墊，放置於救援巢內，能監測被放置的嬰兒生理訊號，作為醫護人員照護的參考。

斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾（BrunoHromy）今天接受媒體聯訪表示，感謝台灣企業捐贈「智慧嬰兒照護系統」，能協助醫護人員照顧當地嬰兒，避免發生憾事，未來也期待能與台灣在健康、醫療和科技領域有更多合作。

嬰兒 斯洛伐克

延伸閱讀

自俄國進口石油遇阻 匈牙利指歐盟從中作梗

俄烏戰火愈趨激烈…俄羅斯3度發射彈道飛彈 大陸籲公民勿到烏克蘭

斯洛伐克前總理：斯國曾依賴俄國便宜能源 付慘痛代價

宜蘭市「老幼共好」福利加碼 調高敬老禮金、贈新生兒禮包一次看

相關新聞

助斯洛伐克照護新生兒 台灣企業捐智慧嬰兒照護系統

斯洛伐克經濟文化辦事處今天表示，感謝台灣企業捐贈「智慧嬰兒照護系統」，能更完善照顧在俄烏戰爭誕生的嬰兒，監測嬰兒生理訊號...

赴日注意！珊珊颱風朝日進逼 華航、虎航陸續取消航班

受珊珊颱風路徑及外圍環流影響，中華航空今宣布，8月29日桃園往返福岡、熊本航班異動，CI194／CI195桃園往返熊本取消，CI128／CI129 桃園往返福岡放大機型，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。...

避免移工卡淪詐騙工具 NCC要求三電信公司祭限制等相應措施

自黑莓卡之後，詐騙集團現在也會專門收購東南亞移工SIM卡作為人頭門號；為了有效堵詐，NCC（國家通訊傳播委員會）主秘黃文...

台北市報業公會前理事長林聖芬病逝

台北市報業公會前理事長林聖芬27日晚間病逝台北，享壽75歲。林聖芬是資深媒體人，曾任中國時報總編輯、社長、中時晚報社長及發行人、中視董事長及清華大學副校長。 林聖芬去年因十二指腸潰瘍入院手術，術

江蕙大巨蛋國慶晚會獻唱 內政部要北市先訂安維計畫

台語金曲歌后江蕙確定重出江湖，於10月5日國慶晚會登上大巨蛋獻唱，並開放一般民眾索票。對此，內政部國土署提醒北市府及體育...

國人紐國辦駕照遭打壓 外交部：已指示辦事處表達立場

有紐西蘭新聞網站報導，一名來自台灣的賴姓女子近日在當地辦駕照時，於出生地欄位填上「台灣」，遭疑似為中國裔的客服人員打壓，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。