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美台攜手 文化部與傅爾布萊特持續聯名獎助計畫

中央社／ 台北28日電

鼓勵藝文專業進修，文化部美國在台協會（AIT）、學術交流基金會台北雙方共同簽署「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」合作備忘錄，雙方續約至2027年。

美國在台協會處長谷立言（Raymond F. Greene）今天出席簽約表示，他很高興以台灣傅爾布萊特榮譽主席的身分，見證文化部與學術交流基金會的備忘錄簽署儀式，「這份堅持的夥伴關係，體現了美台之間緊密且充滿活力的民間情誼。」

谷立言說，傅爾布萊特計畫是國務院的旗艦教育與文化交流計畫，「3年前國務院通過這項文化部與基金會的計畫，我們樂見這個計畫能夠持續推行，繼續獎助台灣的藝文專業人才赴美國學習交流」。

谷立言說，藝文教育人才的交流與合作，長久以來是美台深厚關係的基石，「我們共享的普世價值是美台成為捍衛民主自由及人權重要夥伴。」谷立言說美國對台灣的支持是堅定、跨黨派而追求原則的，「我們相信在我任內3年美台關係只會更加深化」。

文化部長李遠表示，台灣和美國是非常重要盟友，除了政治經濟之外，文化跟學術上也有深度交流，並促成雙方深厚情誼，「我很榮幸見證這個獎助計畫邁入下一個階段。」

李遠分享，他這個世代的人受美國文化影響很深，「如果你問我記憶最深的美國歌，或者是心目中的一首歌，就是『離家五百哩（Five Hundred Miles）』。」李遠分享，他從高中到大學，都會在下課時候到美國新聞處看雜誌學英文。李遠表示希望這個計畫的持續，能促進更多的研究和交流合作。

學術交流基金會執行長那原道（Randall L. Nadeau）表示，如果少了專業藝術工作者和藝術管理者，藝術家就難以創作難以實現，「這些從旁輔佐的工作者正是台灣藝術界的基石。」那原道表示，希望隨著今日合作的協議，這項計畫將在未來持續深化它的影響力，一起支持專業人士為台灣藝術界努力。

文化部與學術交流基金會自2018年起合作「傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫」，至今已有16名學人獲獎助赴美研習交流，涵蓋劇場、展覽、表演、攝影等多個領域，研究題材從場館營運、節目策略，到開放文化、聲音藝術、藏品修護、劇場幕後工作者等。

今天也舉行「台美藝文交流人才回娘家：傅爾布萊特x文化部獎助計畫說明分享會」，包括故宮博物院院長蕭宗煌、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監朱宗慶等曾拿過獎助金的「大學長」都到場見證。

文化部 美國在台協會 谷立言

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