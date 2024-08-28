廠商誤刪電腦資料 勞動部高分署：服務不受影響

勞動力發展署高屏澎東分署日前請廠商資料維護，廠商卻不慎刪除400多台電腦內資料。高屏澎東分署今天表示，誤刪的資料為備份資料，不會影響公務運作，也確認資安資料無外洩。

勞動力發展署高屏澎東分署副分署長柯秀燕今天告訴中央社記者，22日請電腦維護廠商進行資料維護時，廠商卻不慎誤刪分署人員電腦中的資料文件，包含分署內各科室及所屬單位總計400多部電腦。

柯秀燕表示，「誤刪的檔案都是同仁電腦中D槽的資料，都屬於備份資料」，因此事發後第一時間已確認所有服務設備、系統都未受到影響，為民服務也不會中斷。

柯秀燕也說，事發後已跟上級單位通報，目前檢視資安資料跟公務資料也沒有外洩，經過搶救已恢復8、9成資料，目前持續搶救中，希望可以全部搶救回來。