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環洋離岸風電環差過關 補充潮間帶施工衝擊評估

中央社／ 台北28日電
離岸風電示意圖。聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。聯合報系資料照片

環評大會今天審查環洋離岸風電環差案，經環評委員確認潮間帶陸纜的施工方式，並要求開發單位補充環境衝擊影響評估後，建議此案補充修正後通過。

環境部召開環境影響評估審查委員會第19次會議，審查「環洋離岸風力發電計畫環境影響差異分析報告」。

根據資料，此案於去年4月通過環評，去年底獲經濟部核配，預計民國116年併網；風場位於彰化縣外海，面積約53平方公里，距離岸邊最近約8公里；風機數量不超過42座，總裝置容量最大不超過440MW。

開發單位今天表示，海纜上岸段將依主管機關規定由彰化南側共同廊道上岸，並設計3個上岸點的具體規劃及可能的陸纜路徑，調整原核定陸域輸配電系統併聯規劃，未來陸纜將依照目的事業主管機關實際核定路線為主。

開發單位說明，目前規劃陸纜3處可能上岸點，路徑最短約1公里、最長不超過2公里；預計115年起施工，採分段施工的方式，每段施工長度約300公尺。

環評委員在初審議會時指出，由於上岸地沿岸為潮間帶，且寬度達3、4公里，以水平導向鑽掘工法（HDD工法）有約1公里左右的長度限制，剩餘距離若沒有使用HDD工法，在潮間帶施工是很敏感的事，施工工法應該說明清楚。

開發單位今天回應，非HDD工法施工會採即鋪即埋的方式，施工範圍小且完成後短時間內自然回淤，對潮間帶棲地環境影響相對較小。

環委認為此次僅補充施工工法，但對於實際的環境衝擊估算，如施工機具的運行方式，機具本身的重量是否會對潮間帶造成影響等，要求開發單位補充詳細資料，並敘明減輕對策。

開發單位承諾遵照辦理。環委經內部討論後，建議此案補充修正後通過。

潮間帶 環評

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