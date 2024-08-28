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台北市報業公會前理事長林聖芬病逝
台北市報業公會前理事長林聖芬27日晚間病逝台北，享壽75歲。林聖芬是資深媒體人，曾任中國時報總編輯、社長、中時晚報社長及發行人、中視董事長及清華大學副校長。
林聖芬去年因十二指腸潰瘍入院手術，術後恢復良好，今年6月赴大陸出席記協相關活動並發表演說，身體與精神狀況非常不錯。27日晚間傳出林聖芬過世的消息並獲家人證實，媒體與文化教育界人士均感訝異並不捨。
林聖芬本月23日因身體不適入院治療，情況原本穩定，期間因跌倒造成大量內出血，最終未能搶救成功。林聖芬熱愛閱讀，人生最後在病床上清醒時仍不忘閱讀古典名著，令友人印象深刻。
林聖芬個性溫文爾雅，在兩岸媒體與藝文圈有諸多好友，他對媒體後進也有不少照顧，雖離開媒體第一線，但對兩岸新聞發展仍很關心，也常出席相關論壇與活動。
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