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卓榮泰：思考以台灣名義舉辦國際賽事 增加能見度

中央社／ 台北28日電

體育運動發展部籌備當中，行政院長卓榮泰今天表示，正思考未來以台灣名義舉辦國際重要賽事，藉此增加台灣能見度，提升該項運動水準，也吸引優秀選手來台比賽。

行政院日前宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，由行政院秘書長龔明鑫擔任召集人，另於9月成立諮詢小組，請行政院副院長鄭麗君擔任召集人，擴大邀請體育界及運動產業人士及專家共同參與，同時由教育部持續研議，訂定組織法草案與後續事宜。

各界關注體育部籌設進度，卓榮泰今天出席行動創新AI內閣執政101記者會時表示，未來會透過全民運動、國際競技、運動產業3支支柱支撐體育暨運動發展部，運動產業部分，正思考是否可以用台灣的名義舉辦國際重要賽事，不僅能增加台灣能見度，增加該項運動水準，也能讓世界看到台灣的優秀選手，並吸引優秀選手到台灣比賽。

卓榮泰強調，除了以台灣為品牌舉行國際賽，運動也不是一種習慣與嗜好而已，產業後面帶動很多的商機、從業人員、配合的廠商等，政府一定會將運動當作一種產業來經營。

行政院 運動 體育

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