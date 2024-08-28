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總統：台灣是世界良善力量 全球和平值得信賴夥伴

中央社／ 台北28日電

總統賴清德今天接見國際扶輪社訪團表示，2026年6月國際扶輪年會將再度來台舉辦，他非常歡迎。政府會積極協助各項工作，他強調，台灣不僅是世界一股良善的力量，更是全球和平繁榮值得信賴的夥伴，期盼在促進世界和平與永續發展的道路上，繼續結伴同行。

賴總統上午在總統府秘書長潘孟安、外交部長林佳龍等人陪同下，接見2025-2026國際扶輪社長當選人甘瑪葛（Mario de Camargo）等一行人，並表示非常歡迎國際扶輪社的好朋友到台灣。

首先，總統恭喜甘瑪葛當選2025-2026年國際扶輪社長，並指出甘瑪葛長期投入扶輪社工作，積極推動公益，相信未來在他的帶領下，國際扶輪社將更加茁壯，為世界注入更多良善力量。

總統表示，國際扶輪社是全球重要的NGO，在公衛領域推動根除小兒麻痺、提供潔淨水資源等計畫，且長期致力於消除貧窮、增進婦女賦權、追求環境永續等工作，讓人非常欽佩。

他說，近年來各類型的NGO蓬勃發展，已有超過10萬個，其中，台灣各地扶輪社積極服務社會、照顧弱勢，帶來正面力量，對抗疫情或是其他國家發生災難時，台灣扶輪社都會伸出援手，推動各項國際交流，讓世界看到台灣，真的很感謝所有社友的貢獻。

總統表示，2026年6月國際扶輪年會將再度來台舉辦，非常歡迎全球超過150個國家、3萬名以上的貴賓訪問台灣，也感謝國際扶輪社幹部的支持以及台灣扶輪社友的努力，成功爭取主辦權，讓世界走進台灣。

總統說，國際扶輪社的目標是以世界性的聯誼，增進國際間的了解、親善與和平，台灣也希望與各國加強合作，促進全球的民主與繁榮。

總統表示，就任到今天剛好滿100天，他到台灣各地充分感受到各行各業，不論軍警消、征戰奧運、帕運的運動選手，以及醫護人員與各NGO成員等，大家都在崗位上兢兢業業，努力貢獻社會，展現台灣社會永遠積極向上、面對未來。

他強調，台灣不僅是世界一股良善的力量，更是全球和平繁榮值得信賴的夥伴，期盼大家齊心協力，在促進世界和平與永續發展的道路上，繼續結伴同行。

成功 永續

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