「國民體育日」9月起跑！拳擊女王陳念琴攜手人氣男神坤達 邀請大家動起來

圖／體育署提供

教育部體育署日前舉辦「113年度國民體育日」啟動記者會，今(113)年特別邀請2024巴黎奧運拳擊銅牌得主陳念琴及人氣男神坤達，共同擔任113年度國民體育日代言人，合作拍攝宣傳影片，並於啟動記者會正式首播，邀請大家一起「運動99、健康久久」。

國民體育日啟動記者會大合影。 圖／體育署提供

113年度國民體育日代言人 (左)坤達、(右)陳念琴。 圖／體育署提供

甫於2024巴黎奧運奪下銅牌的拳擊女王陳念琴，攜手人氣男神坤達共同拍攝宣傳影片，首度合作的兩人都非常欣賞彼此在專業領域的表現，拍攝現場更是以滿滿活力和用不完的「ENERGY」來傳達國民體育日的核心精神，以趣味的方式將兩免費的好康資訊融入影片中，更期望全民力行規律運動，也邀請大家一起動起來！

教育部體育署 鄭世忠署長致詞。 圖／體育署提供

教育部體育署鄭世忠署長和代言人們一同推廣兩大免費資訊，「一免費：公共運動設施免費用」，9月9日國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；「二免費：科技體適能檢測免費做」，9月份全臺體適能檢測免費，體育署更規劃科技體適能檢測車於每週巡迴全臺檢測，今年不但規劃2臺檢測車同時開跑，更將檢測活動擴大辦理，除了北、中、南場次外，還首度規劃東部場，9月第1週(1日、7日、8日)於臺北三創生活園區及高雄夢時代時代廣場，9月第2週(14日、15日)於臺中站前秀泰廣場及高雄夢時代時代廣場，9月第3週(21日、22日)於臺中站前秀泰廣場及臺東縣立體育場外廣場，9月第4週(28日、29日)於臺北三創生活園區及臺中站前秀泰廣場，邀請民眾可以一同免費參與檢測。期望串聯全臺民眾一起，達到身體健康及規律運動目標，藉由兩免費之活動能夠邀請全民一同響應「運動99、健康久久」並進而提升全民運動風氣。

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體育署表示，國民體育法明訂9月9日為國民體育日，就是要向民眾傳達；不分年齡或職業，都要持續保持運動習慣，才能常保身心健康。113年度國民體育日相關活動詳情請上網搜尋活動官網「i運動」：或至i運動FB粉絲團查詢。【教育部體育署 廣告】