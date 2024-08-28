冷眼集／礦工之子賴總統 只保存自家「遺址」？

賴總統新北萬里老家變身為「礦工生活紀念館」，為這棟礦宅賦予全新身分。致力延續礦業文化的新平溪煤礦博物園區，卻正因為國土計畫法限制以及地方政府的消極而苦尋活路，面對漫長且變數猶多的審議之路，沒法像「賴皮寮」一樣，在短時間內華麗轉身，兩相對照，格外諷刺。

新平溪煤礦博物園區廿多年前由礦場轉型為私人博物館，是全台唯一動態保存的礦場，格外珍貴。館方二○二二年以文化景觀提報期望全區保存，審議認定具文化資產價值，新平溪煤礦的存在價值在於完整的系統性保存，這在歐洲或是澳洲都是會被視為具有重要價值的工業遺址文資，而予以完整保留，不僅可呈現經濟發展脈絡，還能帶進可觀的觀光財。

反觀台灣，新平溪煤礦博物園區如此完整且珍貴的工業遺址，多年來卻是由私人出錢出力保存，如今更因國土法上路在即，面臨收回的命運，新北市文化局非但沒有站在文資主管機關的角度予以協助，審議又指部分遺址不具文化價值，解除列冊，形同拆散整體價值再個個擊破，作法可議。

雖然經營頗為艱辛，但負責人龔俊逸懷抱理想及傳承使命，不斷構思新的策展和行銷，私人願意窮盡一切力量保存遺址，官方理應助一臂之力，卻還要民間自力救濟發起搶救行動，實在荒謬。

另一方面，賴清德總統在競選期間，萬里老家因違建爭議，被人譏諷為「賴皮寮」，頗為難堪。主政一百天後，賴家變身「礦工生活紀念館」，找到新出路。就在距離該處不遠、真正完整保留昔日礦工歷史文化的新平溪煤礦博物園區，卻正面臨中央的國產署以國土法為令箭，僵硬的作法，恐將扼殺台灣唯一完整保存的煤礦園區，這不是對位居大位的「礦工之子」最大的諷刺嗎？

賴清德總統老家定位為生活紀念館，引領更多人認識礦工生活。只是身為總統，不應只管一家之事，全國仍有許多礦區住宅、工業遺址等待政府公平對待，中央與地方更應攜手為後世留下這是見證台灣煤礦產業發展史的重要印記。