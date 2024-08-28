國土法將上路／連署搶救發酵 新北文化局才關切

新北市新平溪煤礦博物園區經營二十多年，因文資身分遲遲不被認定，國土計畫法明年將上路後，部分國有地恐將無法使用；負責人龔俊逸坦言，前後申請歷史建築、文化景觀都沒過，此次申請歷史建築，「對結果不抱樂觀」，盼透過連署行動獲得關注，他也透露搶救計畫發酵後，才接到文化局電話詢問，「過去都不曾接過」。

龔俊逸說，文化局前後任局長都很支持他們申請文資，有文資身分國家就能幫忙，代表政府也看到新平溪的亮點，認為有益於地方創生。園區六十年前就已經存在，在區域計畫法下，園區部分土地使用並不合法，國土法明年將上路，問題加劇，園區被畫分為國土保育區第二類，但國保二排除博物館設施，園區形同違建，未來跟國外推廣還要怕被拆，豈不尷尬？

同時也是提報者之一、雲林科大文化資產維護系副教授王新衡說，七年前曾以歷史建築提報，沒地號遭文化局打槍不審，二○二二年再以文化景觀提報，接受審議委員建議改以歷史建築提報。

龔坦言，前幾次申請都沒過，對此次通過歷史建築也不敢太樂觀，目前看來對館方很不利，國土法將上路「不能就這樣算了」，他透露目前連署書約二千多份，且連署發酵後，才接到文化局電話詢問，「過去幾次申請都不曾接過」。

文史工作者、建築師陳勤忠說，國土法才是問題根源，未來上路後不只是新平溪會遇到問題，「以後會一個個爆出來」，他預言台灣的歷史恐因一個法而消失。