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從反對到投入／煤三代龔俊逸 燒錢保存礦業文化

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北報導

平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸一開始反對父親打造「煤礦博物館」，到返台與老礦工投身復坑工程，漸漸體會父親的執著，也深深愛上這片土地。面對園區發展困境，力求取得文資身分，為了續命，也為保存台灣礦業文化。

龔家三代投身採煤事業，龔俊逸的爺爺龔友仁先在日本人經營的礦場工作，後來買下基隆三坑等礦場。他的父親龔詠滄也是一生投身礦業，一九八五年從台陽礦業公司接手新平溪煤礦，經營十二年後停止開採。龔詠滄發現即使停止採礦，仍有許多探尋礦業文化、鐵道遺跡的旅人造訪，二○○一年起邀猴硐礦工文史館創辦人周朝南等老礦工著手整建礦場，打造「煤礦博物館」。

龔俊逸說，父親決定打造煤礦博物館時，家人其實都不贊成。在台灣由民間經營博物館並非易事，股東們因為虧本慢慢退出，六名子女為了助父親圓夢，還是咬牙持續投入資金。

年輕時，龔俊逸反對父親創立煤礦博物館，但進入中壯年，慢慢能理解終身投入煤礦事業的父親，「人生總要留下些什麼」的心情，二○○八年返台跟隨父親，參與新平溪煤礦復坑工程。

龔俊逸說，跟著老礦工進入礦坑上百次，見識到台灣礦業的成就。二○一二年接棒後，為了更能完善保存博物館場域，他將博物館轉型為博物園區，不只保存煤礦，更要有系統的串連礦場人文、生態和環境紋理。

至於龔家前後投入了多少資金，龔說，廿多年來家人為幫父親圓夢，累計投注的資金，應是會讓外界感到詫異的數字。如今園區面臨生存危機，他也想過在商言商，放手還比較輕鬆。

只是想到父親的一生心血，龔俊逸不想放棄。他認為，有這麼棒的地點，這麼多人期待，決定放手一搏。如果未來能夠取得文資身分，就可公私協力，善用政府工具，賦予園區全新生命，結合平溪天燈產業將是多麼美好的事。

博物館 家人 平溪

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