新平溪煤礦博物園區 文資登錄卡關

新平溪煤礦博物園區負責人龔俊逸。記者劉懿萱／攝影 新北市新平溪煤礦博物園區前年向文化局提報文化景觀登錄及全區保存，去年聽從專家現勘建議，改以重點遺址申請歷史建築卻一路受挫，眼看國土計畫法上路在即，園區憂心若無法取得文資身分，會面臨熄燈，近日發起搶救行動，市府昨開文資會議審議，目前仍命運未卜。

新北市文化局長張䕒育說，審議結果將報市長核定後公告，最終要通過文資審議大會確認才算定案。外界憂心國土計畫法上路在即，張強調，進入審議程序後，就具有暫定古蹟身分，不能隨意更動狀態，市府對該案的態度就是「全力協助」。

負責人龔俊逸昨出席會議，他憂心地說，園區是向國產署租地，國產署主張若無法提出合法使用，國土法上路後將收回土地，園區完整性將不保。龔強調，該園區的存在價值在於完整的系統性保存，從水平坑道、坑口、軌道運輸、檢量室、翻車台、卸煤斗、選洗煤場、儲煤槽直至十分側線專用鐵道，是台灣唯一具有完整序列性的煤礦遺址。

龔並談到，二○二二年五月向新北市文化局提報「文化景觀」登錄並期望全區保存，二○二三年八月終於排定文資現勘，其後會議認定新平溪整體具有文化資產價值，仍聽從會議建議改申請「歷史建築」。無奈後續今年七月再次現勘後，違背先前會議共識並忽視新平溪的系統性價值，有四項決議不列冊追蹤，顯見文化局以破碎式單點的工業遺跡來分散化文資提報，明顯有違文資法與國際憲章規定，讓人無法接受。

會中館方與審議委員說法沒有交集，會議約一小時，主席便請館方及旁聽者離席，留下審議委員繼續討論。

文化局表示，昨審議已列冊的四處建造物包含坑口、部分水平坑道、儲煤槽、卸煤櫃，審議結果會在行政程序完備後公告，檢量室、翻車台、卸煤斗、十分專用側線軌道等四處未予列冊的建造物，若有相關新事證，後續將通盤考量依法審議。

龔俊逸指出，他經營園區二十多年，其他所有權人也都同意讓他承租，未來將轉型成非營利組織繼續經營。因部分園區為國有地，國土法明年四月三十日上路，國產署主張若無法提出合法使用，將收回土地，園區完整性遭破壞，因此走上文資認定，不僅土地能符合地目使用，有文資身分後也能引入公家單位資源。

提報者之一、雲林科大文化資產維護系副教授王新衡則指，目前提報的內容是最精華的區塊，若部分解除列冊追蹤，將影響系統性價值，園區是礦族保留的私人博物館相當難得，猴硐礦工文史館則是從礦工角色出發，兩相對照具意義。文史工作者、建築師陳勤忠也說，他研究礦業文化廿多年，新平溪是一座活的博物館，有不可替代性。

會中有審議委員說，他認同新平溪煤礦博物館有其文化價值，但有文化價值的資產不一定要認列文資，例如松山機場是台灣第一座機場，因為還在運作不敢貿然認列，該委員認為一旦將能運作的場域列為文資，恐受限文資法。