91.7%關注巴黎奧運...轉播如何普及 藍綠立委另類交鋒

巴黎奧運掀起運動賽事熱潮，也引發轉播該不該付費等討論。《菱傳媒》「台灣運動風氣與體育政策調查」，8月27日在立法院召開記者會公布民調結果。記者會由《菱傳媒》執行總編輯賴心瑩主持，與會學者包括政治大學傳播學院教授鄭自隆、台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚、文化大學新聞學系教授莊伯仲。國民黨立委葉元之、民進黨立委莊瑞雄也出席參與討論。

民進黨立委莊瑞雄強調賴清德總統的政見包括成立體育部，可見關心，他認為奧運如何轉播是一個可以討論的公共議題。國民黨立委葉元之說，他兩個星期前召開記者會支持奧運轉播國家隊，希望透過免費達到普及的效果，沒想到特定酸民一直來挑釁。莊瑞雄委員笑說葉委員年輕，還會在意酸民，他早就不在意了。莊伯仲教授特別點名愛爾達，反駁日前愛爾達新聞稿說國家轉播是極權政府的做法，提出世界各國的詳細數據來說明國家轉播有各種經營模式，不是一定貼錢。賴祥蔚教授則是指出賴清德總統重視體育，愛台灣就要讓台灣人透過運動跟健康，所以普及奧運轉播、提升運動風氣才是重點，建議可以透過民調呈現運動習慣與觀看運動賽事的相關性。

這次體育風氣與相關政策民調，《菱傳媒》是委託皮爾森數據執行，調查內容涵蓋奧運關注度、收視習慣、收看轉播付不付費立場、自身的運動習慣，以及政府在運動發展應該扮演的角色。由於資料龐大且探討範圍甚廣，記者會上發表首波調查結果，聚焦奧運關注程度與運動消費行為。

對於台灣人有多瘋奧運？根據調查，高達91.7%關注巴黎奧運，只有8.3%表示沒興趣；在關注奧運的民眾中，有高達69.8%的人，至少會觀看一場完整賽事，反映出國人對巴黎奧運關注度極高。

在關注運動賽事方面，民眾喜好多元，調查發現，羽球項目以58.6%居冠；棒壘球以47.6%的比例居次、籃球41.1%排在第三名、桌球也以34.8%擠進第四。顯示台灣羽球一姐戴資穎負傷奮戰，以及羽球男雙王齊麟、李洋「麟洋配」奪金，帶動熱潮，讓羽球躍升成為台灣「新國球」。

如果從這次關注奧運的管道調查，有37.6%的民眾選擇從華視看奧運直播，33.2%從公視看直播，22.2%從中華電信MOD看直播；網路直播平台以愛爾達體育的28.0%最高，中華電信HamiVideo也有18.2%。

至於網路串流平台最吃香的是YouTube，有39.8%民眾透過此管道關注奧運相關消息。但整體而言，電視直播仍是民眾觀看奧運賽事最主要管道，但新型態網路媒體也有逐漸取代傳統媒體的趨勢。

有關最近引發爭議的奧運轉播該不該額外付費，支持付費的民眾過半，達到57.1%；反對付費的民眾為42.9%。有趣的現象是，在支持付費收看的受訪者中，有36.1%的人並沒有額外付費收看，高於付費收看的21.1%。

除了奧運期間的運動賽事，平常民眾對運動參與度為何？根據調查，有高達87.9%的民眾沒有親臨現場看球；去過現場僅12.1%，顯示電視和網路等平台收看或獲取賽事資訊，反而成了民眾參與最主要的方式。從使用比例來看，透過電視關注運動賽事為14.7%、使用網路15.2%，至於電視和網路混合使用關注比賽的民眾最多，高達44.8%。

民眾被問到近一年在關注運動賽事相關支出上，包括進場看球、訂閱體育頻道或運動雜誌，調查顯示，花費100元以內的比例最高，達40.8%；100元至200元之間居次，比例為10.5%；花費超過2000元以上的民眾，也有9.5%，但仍不到一成。

近一年在運動項目的花費調查，包括運動課程學費、會員費／場地設備租借費、運動社團費方面，結果發現，花費250元以內的比例最高，達45.7%；250元至500元之間居次，比例為10.0%；花費超過6000元以上，也有11.3%。

至於近一年在運動裝備消費支出方面，包括購買運動鞋服、運動穿戴裝置等，約34.3%的民眾花不到1000元購買運動用品，花費1萬元以上的僅佔7.1%。這項結果顯示，大部的受訪者消費支出普遍比較保守，但仍有受訪者敢花上萬元，說明部分消費者對於專業裝備仍有較高的需求。

《菱傳媒》「台灣運動風氣與體育政策調查」，執行日期為8月5日至8月11日，共計7天，針對全台灣年滿18歲以上之網路人口，有效樣本1367份，抽樣誤差在95%信心水準下，抽樣誤差為±2.65%。

民調抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2024年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

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