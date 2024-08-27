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立委揭花蓮兒少機構涉虐待 促中央介入調查

中央社／ 台北27日電

民進黨立委林月琴等人今天表示，花蓮禪光育幼院涉嫌以熱熔膠棒、藤條打院生，或將院生綁在輪椅上等，有虐待、霸凌情形，而花蓮縣政府獲報調查2個月，仍未有調查報告，呼籲中央介入調查。

花蓮縣政府社會處長陳加富接受媒體聯訪表示，此案根據調查在4月中旬發生，6月7日接獲通報，依兒權法相關規定和兒少機構管理辦法處理，已邀請專家、法界人士開過2次會議，預計9月初召開最後一次會議，決定相關處置。

林月琴等人向受邀出席記者會的衛生福利部社會及家庭署兒少福利組長林資芮遞交申訴書。林資芮說，會盡快成立專案小組，啟動調查程序，相關進度會定期向立委說明。

民進黨立委林月琴、沈伯洋以及人本教育基金會執行長馮喬蘭、台灣全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜針對媒體揭露「花蓮縣某兒少安置機構」一案，今天在立法院共同召開記者會。

馮喬蘭表示，接觸該院院生後發現，不只虐童頻傳，還有霸凌情形，例如有院生3歲進入育幼院後，長期被熱溶膠棒或藤條打在背上，也有院生被懷疑偷竊，因此遭育幼院人員用膠帶綑綁手腳，並要求罰站於黑色資源回收桶。此外，也有院生不聽勸爬到高處，因此被綁在輪椅上後，將其推到籃球場曝曬太陽。

林月琴說，育幼院的績效考核有3年只有乙等或丙等，如果花蓮縣政府持續觀察並監督，應該是歷年逐步進步，但近年卻有惡化狀況，難道花蓮縣政府知情而未處理。

沈伯洋表示，在整體的申訴制度上該如何修正，讓事情更容易見光，又不會摧毀社福制度，這是各界要努力的方向。

與會人士說，相關案件6月通報到花蓮縣政府，迄今仍未有調查報告，因此希望中央單位介入調查。

林資芮表示，關於立委揭露這起不當對待案件，依照衛福部處理家外安置兒童及少年再申訴案件作業原則，如果在外安置兒少於機構遭到不當對待，可以跟衛福部直接提出申訴，而針對這樣的申訴案件，會盡快成立專案小組，啟動調查程序。

花蓮縣政府社會處長陳加富說，機構評鑑依據衛福部所定標準評鑑，若被評丙等機構，地方政府進行半年輔導期，再複評，縣府都給予相關支持資源，希望機構能給院生最佳照顧。

育幼院 花蓮縣政府 衛福部

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