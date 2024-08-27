總統盼台日友好再創新局 大橋光夫：穩固發展不動搖

總統賴清德今天接見日台交流協會會長大橋光夫表示，台灣和日本是堅實的夥伴，希望台灣和日本等民主夥伴共同撐起民主保護傘，攜手促進世界的民主，和平與繁榮。

大橋光夫表示，他遺憾日本首相岸田文雄不尋求自民黨總裁選舉的連任，但不論下一任的首相是誰，台日關係穩固發展的情勢不會動搖、不會改變。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍陪同下接見日本台灣交流協會會長大橋光夫。總統致詞表示，非常歡迎大橋光夫訪問台灣，也要感謝大橋光夫長期以來對提升台日關係的貢獻。

他說，從2011年大橋光夫上任會長以來，台日在台日關係協會以及日本台灣交流協會的架構下，在許多領域簽署雙邊協議與備忘錄，台日友誼、友好的進展可以說是有目共睹。今年520總統就職典禮，來參加的日本議員是史上最多；他上任至今，也有超過40位日本國會議員接連來訪，這些都代表台日之間不斷深化的情誼。

總統表示，這次大橋光夫訪問台灣也參與了第六屆台日海洋事務合作對話會議，探索海洋是國家重要發展方向，相信台灣與日本能夠在海洋事務上連續保持對話溝通，並且在更多面向建立合作關係。

總統藉此機會感謝日本政府多次公開支持台灣的國際參與，台灣將持續爭取加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域性經貿合作機制，也會推動和日本政府簽訂台日雙邊經貿協定，期待日本政府能夠繼續給予支持。

總統說，前駐日代表謝長廷8年任期已經圓滿結束，新任駐日代表李逸洋即將赴任，希望在大橋光夫繼續支持下，一起努力為台日友好再創新局。

大橋光夫致詞表示，賴總統擔任國家元首之前，他就與賴總統長期保持友好、朋友的親密關係，現在又處於台日最重要的時期，樂意與賴總統共同推進台日關係。

他提到，台日彼此間的想法、理念大致相同，是世界上最好的雙邊關係，幾乎是其他國家看不到的，可變成世界各國國家雙邊關係的典範。他在日本常說：「日本能夠為台灣做什麼，然後台灣能夠為日本做什麼」，彼此之間關懷對方，朝這樣的一個方向共同努力，台日緊密的雙邊是世界引以為傲的關係。