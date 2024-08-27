免簽國新增甘比亞 台灣護照簽證優惠總數達167國

外交部今天公布持台灣護照享有優惠簽證待遇狀況，免簽證新增甘比亞、落地簽證新增盧安達及加彭，電子簽證則新增喀麥隆及多哥，目前台灣護照簽證優惠總數為167個國家與地區。

外交部上午舉行例行記者會，外交部領事事務局副局長陳尚友表示，8月15日免簽證新增甘比亞、落地簽證新增盧安達及加彭，以及電子簽證新增喀麥隆及多哥，目前台灣護照簽證優惠總數已經達到167個國家與地區。

陳尚友說明，有關持台灣護照可以以免簽證、落地簽證及電子簽證前往的國家與地區列表，已公告於外交部及外交部領事事務局網站，並視情況隨時滾動更新。

此外，陳尚友宣布，「旅外安全指南」APP今年陸續新增「手機定位推播」、「離線查看頁面」、「擴充我的最愛」以及「匯率計算機功能」等多項實用功能，只要打開定位及推播功能即可接收所在國安全資訊，並在無網路情況查詢駐館聯絡資訊，也可使用「出國登錄」服務。

此外，以黎情勢持續升溫，目前黎巴嫩全區的旅遊警示為「紅色警示：不宜前往，宜儘速離境」；以色列則仍是「橙色警示：避免非必要旅行」。

外交部副發言人蕭光偉表示，外交部密切掌握中東情勢，隨時注意在以色列的僑民狀況，若需要調整旅遊警示，將再對外公布。

至於滯留以色列當地台灣人情況，外交部說明，駐以色列代表處目前掌握僑民共266人，其中2名是短期商旅、22名學生、93名因婚嫁定居在以色列的台灣人；另有149名是婚嫁定居台灣人的眷屬。

外交部表示，目前並無僑胞及台灣人表達撤離需求，駐處仍會持續和他們保持聯繫，提供必要協助。