中廣追徵77億元案黨產會將提上訴 趙少康籲懸崖勒馬

中廣土地移轉國有追徵77億元案，法院判決黨產會敗訴，黨產會今天表示，會再與律師商量後，提起上訴；前中廣董事長趙少康則指出，雖然這是遲來的正義，但也比沒有正義好，呼籲黨產會懸崖勒馬。

黨產會於民國108年間認定中廣公司是國民黨附隨組織，名下不當取得土地等應移轉國有，已移轉他人土地則追徵新台幣77.3億餘元。中廣提起行政訴訟，台北高等行政法院昨天判決原處分撤銷，可上訴。

趙少康今天上午受訪表示，黨產會成立有政治目的，要對國民黨趕盡殺絕，而中廣根本不是國民黨的附隨組織，人事、財務都是獨立的，也從來都沒聽國民黨任何的意見或建議，是百分之百的商業廣播電台，硬說中廣是附隨組織，是種侮辱。

趙少康說明，雖然這是遲來的正義，但也比沒有正義好，呼籲黨產會懸崖勒馬，如果還要打到最高法院，若最高法院公正，也還是會判中廣贏、黨產會輸。

趙少康也質疑，黨產會這組織有存在的必要嗎，存在就是在追殺國民黨。他認為，從政治角度看問題，一切就是政治化，如果黨產會是民進黨的附隨組織，那看別人也都是附隨組織。

黨產會發言人許有為指出，法院承認黨產會這幾年調查事實的真實性，而法院判決黨產會敗訴，是因為在脫離國民黨控制的時間點上，認定不一樣，不過法院並沒有否定中廣作為國民黨附隨組織的事實，因此會再與律師商量後，提起上訴。

談到黨產會針對國民黨出售舊中央黨部大樓追徵11億餘元，國民黨不服提起行政訴訟，北高行更一審判決國民黨勝訴，許有為回應，國民黨舊中央黨部案與國民黨大孝大樓案，性質是類似的，但敗訴的理由卻不一樣，也會與律師研究提起上訴。