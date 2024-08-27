快訊

獨／知名文創市集遭爆慣性欠款 攤商怒：害夢想被卡住

全台上看38度高溫 吳德榮：珊珊颱風眼清晰 登陸日本2、3次機率

嘉義民雄大士爺火化升天 煙火意外膛炸、低空爆炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【專家之眼】新青安引爆新國安危機只是時間問題

聯合報／ 曾志超／中華經濟與金融協會副秘書長
外傳財政部向8大公股銀行下令，全面清查是否有「限貸令」，各大行庫授信主管人心惶惶。圖／本報資料照片
外傳財政部向8大公股銀行下令，全面清查是否有「限貸令」，各大行庫授信主管人心惶惶。圖／本報資料照片

去年總統大選輿論痛批蔡政府居住正義政策跳票，賴清德陣營推出史上最優惠的房貸補貼—「新青年安心成家貸款方案」，實施以來鼓勵國人搶著購房，房價不斷飆升，非但購屋壓力愈來愈高，讓青年難安；房貸暴增更可能引發新的國安危機。

新青安僅能由公股5大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）承做，新青安政策上路前五大銀行24個月平均月房貸金額為579億元。惟8月22日中央銀行公布5大銀行新承做放款金額與利率，2023年8月新青安啟動後，新承做的房貸就持續上揚，去年8月一上路就超越600億元，12月隨即逼近千億元，今年前5個月雖略為下滑，約在900億元上下，但5月新增房貸達1162億新高，7月進一步推升至1217億元高峰，年增率達116％，創下該數據公布30年以來的單月新高紀錄。

房貸驟增不動產貸款集中度也跟著水漲船高，引用央行的數據，今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率已經提升至37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源已經過度集中於不動產貸款。

此外，銀行法第 72-2 條第一項明文，除五項但書外，「商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之百分之三十。」依據媒體報導，至今年6月為止，全體國銀在住宅建築及企業建築放款總餘額來到14.71兆元，但存款總餘額與金融債券發售額達55.27兆元，依銀行法72-2規範來看，平均數達26.62%。已有13家超過27%，等於放款「逼近滿水位」，且其中有3家在28%與29%之間。

政府補貼民眾購屋，如同提供資源鼓勵國人炒房，進而推升房價，手中沒有房屋者擔心再不購屋，就買不起房了，於是紛紛搶著購屋，帶動房價不斷地飆升。看似房市邁入榮景，一旦景氣反轉，房市泡沫被戳破，將造成不動產貸款違約率大增，由於銀行信用資源過度集中不動產貸款，極有可能引發金融市場系統性風險，導致大量銀行倒閉，衝擊我國的金融秩序，危害國家政體發展。

面對怵目驚心的房貸數據，風險急遽提高。理論上政府應大幅調整新青安政策，但負責新青安政策的財政部與銀行主管機關的金管會似乎都老神在在。財政部官員8月23日還表示，新青安的政策目的正是為了協助無自有住宅家庭買房，所以「這一方面絕對不會受影響，會繼續辦。」

所幸我國還有腦袋清楚的機關，擁有獨立性的央行先在6月祭出「第六波選擇性信用管制」； 8月12日至21日又罕見的邀請高達34家本國銀行與信用合作社聯合社總經理至央行「喝咖啡」，會中籲請各銀行善盡社會責任，避免信用資源過度流向不動產貸款，然道德勸說無法徹底根絕問題。

筆者多次警告新青安問題，政策後遺症果然一一產生，如房價飆漲、消費排擠與財政負擔加劇，若再不中止錯誤的政策，演變成新國安危機恐只是時間問題。

信用 建築 餘額

延伸閱讀

新青安野火失控 央行祭最嚴限貸令！歡喜交屋變賠錢「房仲圈災情頻傳」

新青安導致「限貸令」？ 李彥秀指民眾買房無法貸款

最嚴格限貸令將上路！借貸購屋恐遇4情況：現在買房氛圍真的很誇張

理監事會倒數…央行急對各銀行不動產出手 看到了什麼？

相關新聞

【專家之眼】新青安引爆新國安危機只是時間問題

去年總統大選輿論痛批蔡政府居住正義政策跳票，賴清德陣營推出史上最優惠的房貸補貼—「新青年安心成家貸款方案」，實施以來鼓勵...

權利回復基金會通過57件申請案 賠償金額逾3.5億

權利回復基金會今天表示，23日召開董事及監察人會議，共通過53件生命或人身自由賠償金申請案件，以及4件財產所有權被剝奪的...

駕艇闖淡水 陸男認適用自首

大陸籍男子阮芳勇6月涉自駕快艇從福建，直驅淡水老街渡船頭，靠岸擦撞交通船稱「投奔民主」，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地...

願景氣候Weekly：鼓勵食物升級改造（Upcycling）、氣候政策須有配套措施、追求脫碳也要積極恢復大自然

小編報告：願景工程基金會持續追蹤「氣候危機」議題，每周一推出「願景氣候周報」，為讀者挑選五則國內外重要新聞，掌握最新進展。以專題式搜集國內外氣候相關報導與新知，五篇文章前後串連，供各位讀者認識氣候議題最新趨勢。

《從心所欲》新書發表會 溫馨盛大回歸高雄主場

台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師，於昨日下午在高雄市國立中山大學西子樓校友會館舉辦了《從心所欲～曹賜斌行醫隨筆》新書發表會。活動以「西子灣漲『曹』」為主題，吸引了超過百位貴賓親臨現場。

照片看歷史／1963年李湘芬反串演出「唐伯虎與秋香」

1963年8月26日，五福公司的古裝「唐伯虎與秋香」新片在北市國軍英雄館舉行開鏡典禮，該片將由坤伶李湘芬反串演出，該片將用黃梅調歌唱形式拍攝。 李湘芬是梅派中後起之秀的青衣花旦，也可說是自由地區內梅派衣缽傳人，河北保定人，從小酷愛平劇，對於梅派的歌舞劇尤其特別愛好，七、八歲的時候，便在北平從一位教戲有豐富經驗的前輩花旦林蘋卿在家教習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。