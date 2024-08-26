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林口社宅轉作酒店收高額租金？ 住都中心：不實指控

中央社／ 台北26日電

有民眾在社群媒體稱林口新創園將1000戶社宅轉為酒店並收取高額租金。住都中心今天表示，世大運選手村轉型運用時已將455戶規劃為青創基地，後續也未將社宅轉作酒店，爆料為不實指控。

社群媒體流傳，林口新創園將1000戶社會住宅轉為酒店及飯店使用，並收取高額租金。

國家住都中心董事長花敬群晚間透過新聞稿表示，林口世大運選手村共有34棟建築，在民國106年世大運落幕後轉型利用，其中31棟規劃為社宅及各項社福設施，其餘3棟、455戶單元交由交由經濟部中小企業處（現為中小企業署），規劃為「林口新創園國際新創聚落」，期待藉由新創產業進駐，創造地區的工作機會，並為社區帶來多元活動。

住都中心說，依據經濟部中小及新創企業署的聲明，林口新創園除設有辦公室310間、共同工作空間106席，發展人工智慧、物聯網、智慧醫療等領域的新創產業，為吸引國內外新創業者落腳，並設有提供創業者住宿的創業式工作宅等142間住宿空間。

住都中心強調，爆料稱有1000戶社宅轉作高租金酒店，為不實指控。

林口 社宅 酒店

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