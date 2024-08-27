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駕艇闖淡水 陸男認適用自首

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

大陸籍男子阮芳勇6月涉自駕快艇從福建，直驅淡水老街渡船頭，靠岸擦撞交通船稱「投奔民主」，遭依未經許可入國罪嫌起訴。士林地方法院昨開庭，阮稱他被大陸公安翻查手機，抓到大尺度、多次轉發的反共訊息，遭勒令刪除、限制出境，他為了反共才會偷渡來台。

阮男偷渡來台遭羈押近80日，昨法院開庭認罪，主張上岸後請船員協助報案，應適用自首，請法官考量逃離大陸背景原因，及來台目的量刑；他拒絕行簡判程序，全案預計下月續開庭審理。

阮男稱，大陸人民不能妄議中央，強迫人民學習習近平思想，要做到「入腦入心入魂」，中共新的國安法授權警察可以翻查人民手機內容，今年5月8日他遭檢查手機查到大量反共訊息文章，隨即被控制人身自由。

阮男說，5月9日晚上8時許，他遭連夜驅車800公里從深圳帶到寧德市公安局審訊，經手機偵查發現反共內容尺度大、轉發多，對國安造成威脅，被勒令刪除、訓誡不得再獲此類訊息，並限制出境，「我深深感到在大陸沒有任何做人的尊嚴」。

阮男說，他來台目的是為推翻、破壞中共政權，早年常聽台灣廣播，認為台灣可接受大陸起義人士來台，不是故意破壞台灣法律秩序。

偷渡 公安 國安法

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