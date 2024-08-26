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權利回復基金會通過57件申請案 賠償金額逾3.5億

中央社／ 台北26日電

權利回復基金會今天表示，23日召開董事及監察人會議，共通過53件生命或人身自由賠償金申請案件，以及4件財產所有權被剝奪的金錢賠償案，總賠償金額超過新台幣3億5000萬元。

財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會透過新聞稿表示，截至上週，就威權統治時期國家不法行為致生命或人身自由受侵害申請案，累計共受理2160件，其中1841件通過賠償、另有54件撤回申請、42件駁回，駁回案件多數為申請人不符申請資格或要件。

基金會指出，目前共已受理財產所有權被剝奪案件252件，16件已通過賠償，另有42件撤回申請、140件駁回，駁回案件多數為判決未宣告沒收，或雖有宣告沒收但後來經國防部准免沒收等，依現有資料查無財產所有權有因國家不法行為遭剝奪情事。這次董事會通過的財產所有權被剝奪的金錢賠償金額，超過2億元。

基金會統計，就名譽回復證書申請案，累計受理2915件，現已通過2620件，案件通過數超過9成。內政部、法務部與基金會將在8月31日舉辦平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，典禮相關資訊將公告在臉書粉絲專頁。

基金會表示，將持續推進權利回復相關業務，申請人如欲查詢案件進度或相關資訊，請致電基金會專線02-8173-5000，或洽官方網站、臉書粉絲專頁。

國防部 權利回復 財產

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