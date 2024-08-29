台南高端客「只認東區」 在地：想入手東區門牌 仁和商圈CP值最高

東區為台南市中心傳統蛋黃區，交通、生活機能便利，是不少在地人置產、換屋首選，圖為南紡購物中心。 圖／海悅廣告 提供

馨傳不動產智庫執行長何世昌分享，台南人買房觀念裡有股難以言喻的「榮譽感」，也可以視為「傲氣」，台南高端客骨子裡只認定東區，從早年的舊區到後來發展的「虎尾寮」，虎尾寮重劃區開發飽和後，原為平實營區的「平實重劃區」，被認定為是東區的新豪宅聚落，地段認同度「很鐵」。即便市府遷到安平區永華市政中心，也沒有在台南掀起如台中七期、台北信義計畫區的效應，高端置產客再怎麼彎彎繞繞，根本離不開東區。

成大商圈內有成功大學與南一中校園，平價美食、生活小物多，且近鄰台南後火車站，機能相當便利。 圖／海悅廣告 提供

東區是台南市心精華區，可以細分出5大生活商圈，由北到南依序為南紡平實重劃區、中華東商圈、仁和商圈、文化中心巴克禮公園生活圈、和南台南副都心，最東側則是早年就開發飽和的富人聚落，虎尾寮重劃區。

台南東區最受矚目的是位於北端，有台南版信義計畫區之稱的「平實重劃區」，指標建案「浩瀚無極」，近一年成交均價已上看55萬/坪，去年7月甚至就以每坪57萬元改寫了台南房價的天花板，未來高樓層成交價格極具想像空間，已是公認台南未來的新富聚落。據媒體報導，台南地政局去年就證實該案最高成交紀錄已達每坪66.9萬元。

往下來到中華東商圈，去年完銷的指標案「國泰磐耘」成交均價也已站上50萬，最高來到54萬；文化中心生活圈，正在銷售中的建案，近一年成交均價44.69萬元，最高有49.37萬元。東區最南端是南台南站副都心，指標案「松丹達麗」近一年成交最高47萬元。

綜觀比較，台南高端置產族認同度最高的東區，不少區塊預售市場今年還有4字頭上車機會。對比近兩年間暴漲到4字頭的永康、鹽行、安南及北區，今年入主東區門牌，很高機會買在「補漲點」。

巴克禮紀念公園佔地廣闊，緊鄰台南文化中心，是東區市心重要的藝文休憩場地。 圖／海悅廣告 提供

特別是位居台南東區地理位置正中心的仁和商圈，北接南紡平實重劃區，南鄰文化中心生活圈，車程都約為5分鐘上下，地段與機能性是區域內數一數二，因為供給釋出少，久未有大量新案登場疊價，反而成為東區最高CP值的購屋地段。

近期，區內的仁和路與崇善三街口，一塊超過1500坪的大基地，已掛起圍籬，揭露該塊地將由宏福實業集團與海悅機構聯手推案，仁和路上也正在趕搭該案銷售接待中心，吸引不少老東區客詢問，引起台南預售市場及置產購屋客高度關注。

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