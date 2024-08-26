《從心所欲》新書發表會 溫馨盛大回歸高雄主場

台灣整形外科名醫暨國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師，於昨日下午在高雄市國立中山大學西子樓校友會館舉辦了《從心所欲～曹賜斌行醫隨筆》新書發表會。活動以「西子灣漲『曹』」為主題，吸引了超過百位貴賓親臨現場。整場活動洋溢著歡笑聲，其中不僅有別出心裁的揭書儀式，曹醫師還特別提到恩師羅慧夫院長。而羅慧夫院長竟然以AI影像的形式出現在會場，祝福新書發表會成功，並有演員扮成羅院長現身與大家合影，驚艷全場，令人驚呼連連。

《從心所欲～曹賜斌行醫隨筆》新書發表會，曹醫師的恩師羅慧夫院長以AI影像出現在會場，祝福他新書發表會成功，驚豔全場。

《從心所欲：曹賜斌行醫隨筆》由曹賜斌醫師親筆撰寫，紀錄了他的人生故事，並由有故事股份有限公司出版。新書發表會的流程緊湊豐富，由主持人介紹主辦單位有故事公司邱健吾總經理、協辦單位台灣美容外科醫學會葉麗靖祕書長及與會貴賓。活動揭幕時，唯一的小朋友—就讀台北市私立復興小學五年級的邱智久以響亮的高音薩克斯風演奏，象徵「有福同響」，為發表會拉開序幕。

此次出席的貴賓皆為高雄地區的重量級人士，包括：國立中山大學李志鵬校長、國立中山大學陳彥旭副校長、行政院勞動部前部長許銘春律師、立法院林岱樺立委、台南成大醫院李經維院長、交通部觀光署周廷彰副署長、南長庚醫師聯誼會廖上智會長、高雄長庚醫院外科部謝青華部長、國立中山大學高雄校友會葉富崇會長、高雄中學全球校友總會劉仁義總會長等，他們也都上台致詞。

李志鵬校長表示：「他於八月才接任校長，行程緊湊，但無論如何都要抽空前來，主要是因為曹賜斌醫師對中山大學貢獻良多。他是中山大學第八屆EMBA校友，並擔任校務發展推動委員，還在醫學院成立前多次透過媒體發聲支持，並捐助經費及學生獎學金，全力支持學校的發展。」前勞動部長許銘春表示：「曹醫師發明的白疤顏色再生術是一大創舉，為疤痕醫療技術突破了瓶頸；大家應學習曹醫師勇敢追夢的精神，45歲以上的壯世代，應該勇於去做有益的事情。」立委林岱樺則提到：「我和曹賜斌醫師一起向衛福部倡議成立國際美容觀光委員會，曹醫師不藏私，去年成立國際白疤中心，開放各國醫師前來受訓，真是正能量滿滿，是大家學習的榜樣。」

成大醫院李經維院長讚許曹醫師徹底做好「表面工作」，因為他的整形技術高超，手術結果自然得像沒做過一樣。觀光署副署長周廷彰則分享：「曹醫師是他的叔叔，每次家族聚會他總有些害怕，因為曹醫師精力充沛且求知慾旺盛，常追著問各種問題，讓他很有壓力。」現場來賓聽了哈哈大笑。

活動中特別安排了一場座談會，由景文科技大學黃榮鵬校長、台南市東光長老教會馮偉晉牧師、高雄市阿蓮國中曹永松前校長、占星命理學苑宋瑞珍創辦人等與曹院長私交甚篤的朋友，分享書中未提及或他們心目中的曹賜斌醫師。座談過程中充滿幽默與驚奇，與談者輸了許多不為人知的小故事，大家幾乎聊得忘我，欲罷不能。

《從心所欲～曹賜斌行醫隨筆》新書發表會，曹賜斌醫師的好友們座談分享。

此外，曹賜斌醫師也在活動中表示要捐贈新書給全國100所圖書館，此承諾由李志鵬校長、廖上智會長及高雄市立總圖書館陳思迦秘書見證代表接受。曹院長表示：「希望將從醫一生的經驗與處世之道傳承給下一代有志學醫的學子。」

曹賜斌醫師（左二）捐書全國100所圖書館，由李志鵬校長、廖上智會長、陳思迦秘書代表接受，傳為佳話。

整個《從心所欲～曹賜斌行醫隨筆》新書發表會於昨日在高雄舉行，此次活動是繼七月份於台北百年濟南教會成功舉辦後的續集。活動統籌主辦方—有故事總經理邱健吾表示：「中山大學校友會館對曹院長意義深遠，但在整體空間與設備的既有條件下，要超越濟南教會的效果或氛圍，實在是一大挑戰。」這次所動員的人力、物力、時間難以用價格來衡量，無非是希望創造卓越的價值，不負委託人的期待，讓所有與會者感到幸福難忘。最終，有故事公司透過跨國努力聯繫到羅慧夫院長的家人，提供台語與英語夾雜的祝福短片於現場獻給曹院長，並充分利用人工智慧技術再現羅慧夫院長的動態形象與訴說演講。整個活動的現場布置與活動進行中亮點與創意頻出，最後在作者溫馨歡笑的簽書後圓滿結束，全程歷時約兩個半小時。