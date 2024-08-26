台灣立陶宛合作重建烏克蘭幼兒園 烏方頒發感謝狀

台灣與立陶宛合作，在基輔州博羅江卡鎮協助烏克蘭重建皮諾丘（Pinokis）幼兒園，並特別選在8月24日烏克蘭獨立紀念日正式開幕，未來可容納約120名學童。

博羅江卡（Borodyanka）鎮代理鎮長札哈成柯（Iryna Zakharchenko）頒發感謝狀予台灣駐立陶宛代表王雪虹，感謝台灣方面提供及時且重要協助。

烏克蘭教育暨科學部則透過在臉書的官方帳號，向「烏克蘭的朋友」美國、立陶宛和台灣致謝。

皮諾丘幼兒園由美國慈善組織希望基金會（Hope）協助重建校舍主體，台灣、立陶宛則聯合出資50萬歐元（約新台幣1800萬元），共同完成幼兒園戶外景觀、遊樂設施及教具購置。整體計畫執行單位為受立陶宛政府支持的立陶宛中央專案管理局（CPMA）。

王雪虹表示，台灣認為兒童是國家的未來；確保兒童的教育環境安全無虞，可讓家長無後顧之憂。皮諾丘幼兒園重建案展現台灣有能力並持續與美國、立陶宛等理念相同民主國家一同努力，為國際社會作出貢獻。

駐立陶宛台灣代表處指出，台灣持續與立陶宛合作，推動烏克蘭重建計畫，並共同挹注資源，協助促進烏克蘭的社會韌性。

台灣與立陶宛目前在教育領域已完成的烏克蘭重建合作案包括位於博羅江卡鎮的一所完全中學，以及位於基輔州伊爾平（Irpin）市的「魯塔」（Rūta）幼兒園和幼兒園反核輻射防空避難所。

烏克蘭於1991年8月24日宣布脫離蘇聯、恢復獨立；蘇聯於同年12月底正式解體。