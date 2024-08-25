慈濟海外青年志工擴展文化交流 盼全球更融合

慈濟今天舉辦青年志工國際服務計畫成果展。慈濟表示，希望透過教學文化交流，建立全球更多融合，而不是對抗；更有敘利亞難民小朋友以中文寫下想要回到自己的國家，令人感觸深刻。

慈濟國際青年會今年暑假攜手台灣師範大學及其他合作夥伴，共同推動多個國際服務項目，服務範圍包含敘利亞、泰北地區；此外，慈濟大專青年聯誼會則分別前往菲律賓、馬來西亞及尼泊爾等地。今天於台北舉辦成果展。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文致詞時表示，透過教學文化交流，建立全球更多融合，而不是對抗；這兩年來俄烏戰爭開始後，就有「衝突變遷」，造成的死亡人數更高於氣候變遷，除了暖化必須努力改善，全球的氛圍也在緊張關係，這是非常不樂見的。

慈濟表示，在實踐的計畫過程，青年志工們不僅協助當地弱勢群體學習華語文，增進他們的語言能力與就業機會，還結合當地社群的互動，體驗並推廣慈濟人文精神，志工跨越國界與文化差異，用愛與關懷為世界帶來正面的改變。

國際服務項目包括「滿納海的承諾」敘利亞難民華語文伴學計畫、泰北地區展開的「異域之愛」泰北華語文伴學計畫；另外也前往菲律賓、馬來西亞及尼泊爾，進行慈濟人文教育交流。

以「滿納海的承諾」計畫為例，來自台灣的11名青年前往土耳其的滿納海國際學校進行跨文化交流及華語文教學活動，10天來與當地小學伴密切互動，受益人數達630人；一名小學生用中文寫下「我的夢想是和我愛的人一起生活，我想要回到我的國家」，深刻體會到這些孩子對家鄉的思念與回家的困難。

慈濟基金會進一步鼓勵全台青年參與社會服務，推出「大專校院志願服務計畫」，提供每團最高達新台幣10萬元的國際服務團隊獎勵金。今年共有9組優秀團隊獲選參與，這些青年志工們將用熱忱與實際行動，為全球社會帶來正面改變。