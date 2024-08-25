取消鯨豚秀後 海生館依科學證據設計人鯨互動

海生館多年前取消白鯨與遊客互動活動，轉型回歸教育本位並發展虛擬體驗，對於動物展演修法後，限制水域保育類動物不當展演或與人互動，海生館認為，互動並非全然負面，應依科學證據設計。

國立海洋生物博物館2002年引進白鯨，2006年取消白鯨馬戲式表演，讓遊客觀看餵食與訓練的平台，也在2014年第7隻白鯨死亡後關閉，回歸教育場所本位，投入白鯨照護與治療相關研究，並將科普資訊放在展板。

曾參與「動物展演管理辦法」修法討論的海生館助理研究員李宗賢，同時也是台灣動物園水族館暨水族館協會監事，他接受中央社記者專訪表示，談法令上的互動要很小心，禁止人類跟海洋哺乳類互動，對動物未必全然是好事；以海生館白鯨為例，在關閉遊客平台後，仍是維持許多與飼育員的必要互動。

李宗賢說，飼育員每天藉餵食過程讓白鯨做一些動作，這樣的訓練有2個目的，一是讓圈養動物多運動、增加刺激，二是脫敏適應，以利配合獸醫師檢查，才不致在實際健檢過程緊迫。

李宗賢指出，這些訓練也是「豐富化」的一種，所謂「豐富化」是為避免圈養動物因無聊漫無目做重複動作、自殘或互咬，藉由飲食、環境，或人與動物互動等增加刺激。

動物展演新規範上路，國內另2家鯨豚秀業者勢必面臨營運挑戰，李宗賢坦言，討論政策時應有較多科學證據支持，沒有作過研究，難以斷言哪一種類型的動物跟人互動一定對動物有負面影響，不過互動應該要有所本。

李宗賢舉例，根據科學期刊相關研究、或動物在野外天然習性，依照場館環境，可選擇對動物有益的動作設計互動橋段；即使非動物天性動作，如讓動物練習健康檢查時的動作，或是可增加動物運動量方式，也是在圈養環境中，能夠給動物創造更好生活環境的方法。

李宗賢建議，業者可委託專家學者作文獻回顧或實驗設計，來判斷特定互動對動物影響為正面、負面或沒有影響。

海生館2018年出保育宣言，將不再引進純展示用保育類野生海洋哺乳類生物，近年也發展投影與沉浸式數位體驗等新型展演方式，館內3隻白鯨走後，未來將以科技取代實體展示。

至於人類有沒有可能有一天完全不展示動物？李宗賢認為，未來30年可能都還辦不到，就算技術允許，民眾接受程度卻難以評估。

但他也說，法令持續更新，也是可以讓動物飼養評估過程精進；在決定養一隻動物前，事先考量是否有適當空間、資源、人力作良好照顧，即使現在虛擬體驗無法完全取代真實展示，對動物負責的精進模式仍可成為大眾學習樣板，不論是水族場館或一般家庭。