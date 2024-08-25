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野柳海洋世界體認動保趨勢 海豚秀轉型動態展示

中央社／ 新北25日電

在限制保育類野生動物不當展演的動保趨勢下，野柳海洋世界雖仍有海豚展演許可，但園方已體認，放棄過去馬戲團式表演內容，逐漸轉型教育性質的動態展示，希望把事業轉為志業。

野柳海洋世界早在1981年開幕營業，是台灣最老牌海洋主題樂園，經營者是第2代了，年僅45歲的總經理廖俊斌並非農業等相關科系出身，是標準的理工男，大學主修機械，碩士讀的是科技管理，過去是電子新貴，一直在電子業上班，12年前在父親要求下接下經營重擔。

只是經營過程中，難免遭遇動保團體的陳情抗議，2023年底有動保團體抗議野柳海洋世界和花蓮遠雄海洋公園仍有海豚頂球、搖呼拉圈、背負工作人員表演及遊客付費就可指示海豚親吻臉頰。

野柳海洋世界還為此特地發聲明強調，現今海洋劇場內容已無相同或相似動物行為，主張以動物基本習性、生態體貌特徵及野外擱淺救援的方向進行動態展示。

他接受中央社記者採訪時表示，海洋世界已開了43年，當初就是因應海豚表演建造的硬體設施，推出馬戲團式表演吸引來客，如今體認到動保意識抬頭，但受限場館的硬體設施，他坦承沒有展示的櫥窗，難以像水族館般改作靜態展示。

他表示，仍在努力轉型的過程中，獲得父親的全力支持，尤其是海豚表演內容的改變，改為向遊客宣導海豚身體構造及野外生存情形、遇擱淺如何救援，讓親子不一定要出海才能賞鯨豚，進而從娛樂性質目的導向轉為教育的導向。

他說，一開始推動動態展示時被罵很慘，遊客嫌說太無聊了，客訴很多，尤其是阿公阿嬤的旅遊團，但經過不斷解說是為了下一代的生態環境的保護，遊客也逐漸能接受了。

因此，目前海洋世界場館規劃1樓「童樂趴」，有著許多小朋友遊戲設施及親子餐廳，2樓為「海洋精靈教育館」，在這可欣賞高空跳水、海獅、海豚演出。B1則是以海底隧道為主設計的「海底世界探索館」，展示百餘種水中生物。

海洋世界早在中華鯨豚協會成立前，就協助鯨豚擱淺救援工作，目前園內飼養的海域動物，包括9隻印太瓶鼻海豚，以及漁夫捕撈或海關查獲走私交由海洋世界救養的5隻海龜。

為維持園區正常營運，園方初估工作人員薪資、餌料、設施維護及水電，每個月基本開銷就約需新台幣300萬元。在無馬戲團式的鯨豚表演之下，經營確實不易。

以海豚一日三餐的食物處理上，相關人員一早就要開始進行餌料的退冰、去除魚鰭、內臟，尤其是要去除硬骨才好消化，因此，海豚吃的東西和人吃的一樣，包括烏賊、秋刀魚、硬尾魚、鯖魚等。下午6時結束營業，還要留下保全及水電人員值班，以因應停電設備故障等意外情形發生。

廖俊斌表示，轉型不易，但會努力逐步達成，因為這是必須要走的路，因此，他所經營的不是事業，而是志業，因為賺不到什麼錢，收支能打平就偷笑了。

記者詢及未來願景時，他笑說，「哪有什麼願景，能把動物、員工照顧好，不要賠錢就好了。」

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方表示，中央採水域保育類野生動物也納入「動物展演管理辦法」的規範，野柳海洋世界去年申請展延保育動物的展演許可，園方就在專家學者審查時接受勸導，在體認動保趨勢的事實下，積極進行轉型。

她表示，展演許可115年到期前再申請展延，動保處發證前會邀集專家會議審查，確認符合野保法規定再報請中央予以發證。

她表示，海豚壽命很長，園方若沒有收入，也很難養得活這些海洋生物以及維持員工生計，因此，在輔導轉型上，市府會提供協助及媒介和學校的合作，希望園方能以本身的設施及人員能量，積極爭取大學及政府機關的專案或研究計畫補助，開創新的發展方向。（編輯：李錫璋、陳清芳）1030825

保育類野生動物 海豚 鯨豚

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