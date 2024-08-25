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專家：鯨豚極敏感聰明 圈養表演身心皆受創傷

中央社／ 台北25日電
鯨豚嘴角上揚不等於在笑，人工圈養等於被囚禁，對鯨豚身心不利，因此野生、人工圈養壽命落差大。水族館示意圖／聯合報系資料照
鯨豚嘴角上揚不等於在笑，人工圈養等於被囚禁，對鯨豚身心不利，因此野生、人工圈養壽命落差大。水族館示意圖／聯合報系資料照

水族館遊客看到鯨豚常以為牠們開心微笑，黑潮海洋文教基金會董事蔡偉立說，鯨豚嘴角上揚不等於在笑，人工圈養等於被囚禁，對鯨豚身心不利，因此野生、人工圈養壽命落差大。

蔡偉立為美國奧克拉荷馬州立大學獸醫學院碩士、曾任博物館展場規劃師，她點出，民眾認為鯨豚在笑是錯誤的認知，因為鯨豚的皮膚構造很厚，沒有辦法像人做出那麼細緻的表情。

目前全球朝向禁止鯨豚秀，這要從人工圈養的條件說起，以台灣來說，野柳海洋世界最大的表演池徑最長到25公尺、深3公尺，遠雄海洋公園最大的海豚表演池周長104公尺、最深7.2公尺。

蔡偉立指出，海豚原本生活在海洋，一天可游100公里以上、潛到500公尺深覓食，鯨的活動範圍就更廣了，對照這樣的自然環境，再看人工飼養的池子，這是將鯨豚關起來。

鯨豚與人類同為哺乳類動物，蔡偉立說，牠們是很聰明、情緒感受很發達而敏感的社群動物，被捕捉後圈養在空蕩蕩沒有自然生態環境的池子、沒辦法跟家族有正常的社群互動，又受禁錮，被霸凌無處可逃，身心都受到創傷。事實上，國內外人工圈養的鯨豚是曾有服用腸胃藥、精神穩定藥物的紀錄的。

比較鯨豚在野生環境和人工圈養的壽命落差，她說，水族館最常見的瓶鼻海豚，在野外壽命約50歲；在歐美67個水族館的紀錄，平均活12.75年。

她也呼籲，應停止人工繁殖，因為就算在人工環境自然交配，鯨豚媽媽沒有育兒對象可學習，幼仔死亡率很高。

關於國內用於表演的鯨豚飼養數量，亞洲善待動物組織（PETA）議題倡議專員林婷憶說，其掌握到去年，野柳海洋世界約有10隻海豚、遠雄海洋公園約有6隻。蔡偉立日前補充，今年野柳9隻、遠雄5隻。

蔡偉立指出，去年11月前立委陳椒華質詢，海洋委員會主任委員管碧玲備詢時曾表示，海洋教育不需要使用這樣的海洋生物。

目前海洋委員會海洋保育署有組籌「鯨豚展演輔導小組」，包含中央、地方（花蓮、新北市）主管機關、專家等在內12人以上，蔡偉立是成員之一，期望最終要落實停止表演及與人互動之行為。

關於仍在人工圈養環境下的鯨豚，蔡偉立說，應提升動物福利，因為鯨豚很聰明，很快就感到無聊，會發展出刻板行為，很需要飼育員跟牠們有更多互動，不只時間到餵食、健康檢查，也要設計覓食遊戲等。

總之要花更多時間互動，不同海豚之間的互動也很重要，讓其身心有刺激，類似保姆帶小孩。她也強調，如果反覆訓練非自然的表演行為，往往對鯨豚造成壓力，表演也缺乏教育意義。

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