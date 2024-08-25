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聯合報一周大事8/18~8/24

聯合報／ 本報訊
交通部長李孟諺（右）被爆婚外情，他火速道歉請辭並獲准，上任僅92天。圖／取自PTT
交通部長李孟諺（右）被爆婚外情，他火速道歉請辭並獲准，上任僅92天。圖／取自PTT

國內

19日：交通部長李孟諺被爆出有十年婚外情，請辭獲准，在任九十二天，為七十四年來任期最短的交通部長。

21日：民進黨台南市立委林宜瑾涉嫌詐領助理費，台南地檢署指揮調查局台南市調處人員同步搜索其立院辦公室及永康服務處。

22日：台新金控和新光金控同步召開臨時董事會，決議通過以換股方式進行合併，台新金控以每○點六○二二股普通股，換得新光金控一股普通股。

國外

19日：美國民主黨全國代表大會登場，拜登總統發表「告別演說」，要美國人民把未來掌握在自己手上，捍衛民主，不能讓永遠只想著自己的川普當選。

22日：美國副總統賀錦麗在芝加哥接受民主黨提名，出馬角逐十一月總統大選。

23日：美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾在全球央行年會發表演說時表示，對美國而言開始降息的「時機已經到來」。

交通部長 台南 美國

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