快訊

追捕新進度！德國隨機砍人案釀3死8傷 警方稱已拘留1人

最低工資估漲4%…時薪、月薪累積調幅落差大 勞團憂成缺工肇因

影／蛋黃酥名店「不二坊」排隊亂象再起 彰化市長怒：銷售模式早該檢討

貝里斯大使示範傳統早餐 分享低醣版私房「炸傑克」

中央社／ 台北24日電
「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）親自示範傳統早餐「炸傑克」。圖／中央社
「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）親自示範傳統早餐「炸傑克」。圖／中央社

「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動今天登場，貝里斯駐台大使碧坎蒂親自示範減糖版傳統早餐「炸傑克」，並表示這展現了貝里斯文化內涵以及對健康生活方式的堅持。

中美洲經貿辦事處與貝里斯駐台大使館今天合辦「中美洲狂歡宴－Belize特色菜」料理教學活動，貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）、中美洲經貿辦事處主任徐韶慧，以及貝里斯辣醬品牌夏普奶奶代理商德伽悟的代表出席。

中美洲經貿辦事處發布新聞稿指出，碧坎蒂親自示範了貝里斯最受歡迎的傳統早餐「炸傑克」，並因應現代健康飲食趨勢，特別分享低醣版私房食譜。

碧坎蒂指出，貝里斯的飲食文化以新鮮、天然的食材為核心，這些食材不僅是貝國美食的靈魂，更展現了貝里斯豐富的文化內涵，這次的料理示範，除了是對美味的追求，也是貝里斯人民對健康生活方式的堅持。

中美洲經貿辦事處說明，貝里斯兩大代表性食材「辣醬」與「貝里斯龍蝦」是本次活動亮點，貝里斯辣醬風味獨特和辣度平衡，而貝里斯龍蝦則以其鮮甜肥美的肉質聞名全球，現場民眾學習如何利用這兩種食材製作辣味龍蝦三明治，親身體驗貝里斯美食的獨特魅力。

徐韶慧致詞時提到，貝里斯的農特產品在台灣市場表現優異，經貿合作成果顯著，銷售額逐年攀升，希望台灣民眾繼續支持來自貝里斯的優質農產品，不僅有助於鞏固兩國經貿關係，也將進一步促進雙邊友誼的深化。

中美洲經貿辦事處強調，這場活動不僅傳遞了貝里斯美食的魅力，同時強化台灣與貝里斯文化和經貿的緊密交流。碧坎蒂與徐韶慧皆表示，未來將持續推動兩國之間的合作，為雙邊關係注入更多活力。

「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左起）、貝里斯辣醬品牌夏普奶奶代理商德伽悟的代表、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）出席。圖／中央社
「中美洲狂歡宴－貝里斯特色菜」料理教學活動24日登場，中美洲經貿辦事處主任徐韶慧（左起）、貝里斯辣醬品牌夏普奶奶代理商德伽悟的代表、貝里斯駐台大使碧坎蒂（Candice Pitts）出席。圖／中央社

貝里斯

延伸閱讀

全球第2國 阿聯承認神學士政府

拳擊／10年前就結緣 林郁婷成衛生棉代言大使「很感恩」

苦主現身說法 謝金河、楊繡惠、許貴雅任政院打詐大使

在地人說在地故事 台南市推出5條私房飲食景點小旅行

相關新聞

醫師詩人曾貴海辭世 賴總統頒褒揚令致最高敬意

台灣近代重要客語詩人及公民運動領袖曾貴海，8月6日凌晨因病辭世，享壽78歲。賴清德總統今參加曾貴海的告別追思禮拜，並頒發...

健康台灣推動委員會僅4名女性 婦團抗議：總統府無視性平承諾？

總統府日前公布「健康台灣推動委員會」名單，20位委員卻只有4位女性，比例僅五分之一，9位顧問更是近年來公部門諮詢平台罕見...

詩人醫師曾貴海辭世 賴清德南下頒發褒揚令

醫師及客語詩人曾貴海日前辭世，享壽78歲，賴清德總統今天專程南下弔唁，並頒發褒揚令，感念曾貴海醫師用他的一生來捍衛台灣的...

照片看歷史／1954年北市首座天橋開工 嚴家淦執鏟破土

1954年8月24日，台北市中山北路橫跨縱貫鐵路的天橋工程破土開工，時任市長高玉樹主持開工典禮，時任省府主席嚴家淦親自為此工程執鏟破土。

蕭美琴出席Taiwan Can Help成果展：NGO是台灣良善力量

副總統蕭美琴今天表示，台灣NGO的專業知識及豐富經驗已獲得國際社會認可，且在世界發揮良善力量，結交更多國際友人，提升國際...

中選會這理由認定華視違反選罷法罰40萬 學者：難以置信

公廣集團的華視竟因違反選罷法而遭到罰款40萬！有學者表示難以置信，而且最後恐怕仍是全民買單。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。