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賈永婕接101董事長 卓榮泰：賴總統認為非常有高度

中央社／ 台北23日電
賈永婕貼出和101大樓合照，寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」。圖／取自臉書
賈永婕貼出和101大樓合照，寫下「人生下半場預備備，迎接新挑戰」。圖／取自臉書

台北101董事長張學舜將卸任，由「抗疫女神」藝人賈永婕接任。行政院長卓榮泰今天受訪時說明延攬原因，也說總統賴清德稱這個人事非常有高度，希望未來能有更多國際連結放在101。

卓榮泰今天接受電視節目「新台灣加油」專訪，針對賈永婕將接任台北101董事長，作相關說明。

卓榮泰表示，各界都肯定賈永婕在公益甚至在演藝上的工作，還有對流行時尚的表現。他曾跟賈永婕說過，101這個台灣的象徵，在台灣重要的時刻都會打出亮亮的燈，鼓勵、安撫人心，他也跟賈永婕說，如果她去了以後，每天都會很亮。

卓榮泰指出，他也跟賈永婕說，101裡面有很多空間可以再好好利用，很多文化的氣息可以放進去，且它有一個非常獨特的垂直馬拉松活動，當董事長自己能夠帶隊跑時，這會是很好的宣傳跟助力。

卓榮泰接著說，賈永婕有文化底蘊，對社會深度關懷，在民主理念方面也有一些闡述，希望她透過這樣跟國際來做連結，也希望真的把101帶出去、更多的國際連結放在101，「我認為她做得到」，未來希望新的團隊能夠用新的概念經營101，真正成為台灣最明顯的地標，而且裡面的內涵精神尤其重要。

主持人追問是否有跟賴總統報告這個人事，卓榮泰說，「總統說非常有高度」，而重要的人事在他事先有想法的時候，或事後決定的時候，跟總統都會有一定程度互相的瞭解，也希望總統能夠支持，這是必要的。

卓榮泰 台北101 馬拉松

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