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婦援會啟動勸募專案 預防兒少遭數位性剝削

中央社／ 台北23日電

婦援會今天表示，9年多來服務逾千名數位性暴力被害人，其中近1成未滿18歲，為結合其出版的繪本「紅線奇蹟」至校園加強宣導，藉此預防兒少遭遇數位性剝削，即日起啟動勸募專案。

婦女救援基金會今天舉辦記者會，找來療癒系圖文繪本作家郭源元擔任「捍衛數位身體隱私權，不容越線」勸募專案公益代言人，宣布勸募即日起展開，捐款將用於推動數位性別暴力防治教育、數位性暴力被害人服務上。

郭源元說，數位身體隱私是兒童與成人都需加強認識的知識，而婦援會6月底出版的繪本「紅線奇蹟」，就是深具相關知識啟發意義的工具，可供所有人學習。

婦援會執行長杜瑛秋說，婦援會從民國104年到113年6月底共服務1271名數位性暴力被害人，其中將近1成是未滿18歲的被害人，且有許多兒童對性暴力有所誤解，以為僅是被索取或分享性影像，無實體接觸就不構成暴力行為，實則影像被散布出去，對身心健康將造成長期的傷害。

受邀與會的童星謝以樂說，隨意傳送影像給他人，可能被同學看到，甚至引發排擠與霸凌，呼籲絕對不可輕易分享自己的私密影像。

杜瑛秋說，實務上，兒少遭遇數位性暴力時，怕被家長責備，往往選擇沉默，因而助長加害者的肆無忌憚。謝以樂的媽媽呼籲，父母應注重教導孩子如何保護自己的數位隱私權，並要鼓勵孩子遇到問題時，及時向家長或老師求助。

杜瑛秋說，婦援會進入校園進行教育宣導或網絡專業人員訓練時發現，國小學生被害人案件有增多趨勢，因此會提供繪本「紅線奇蹟」，強化案主相關知識的學習，不過繪本印製需要經費支援，盼社會響應支持，勸募專案資訊可至婦援會官網查閱。

婦援會也引述衛生福利部的數據補充，拍攝、製造兒童或少年為性交或猥褻行為的物品案件，111年共2282件，112年增至3346件。衛生福利部成立的性影像處理中心，自112年8月15日至113年4月，線上申訴案件數將近3000件，受害人數達1150人。

校園 隱私權

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