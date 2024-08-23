快訊

攜手愛爾達轉播奧運遭酸「空手套白狼」 中華電信罕見說重話

家長控愛女慘遭同學咬傷、打頭掐脖「大哭逾10分鐘」 幼兒園師竟無作為

昔遭嗆「可以去死」 郝龍斌今轟柯文哲禁不起誘惑：民眾黨的負債

美前駐聯大使海利首度訪台 強調會持續為台發聲

中央社／ 台北23日電

國安會秘書長吳釗燮今天接見美國前駐聯合國大使海利表示，期盼與美國等理念相近夥伴密切合作；尤其近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國加大合謀力道，全球民主夥伴更有必要團結一致，共同捍衛基於規則的國際秩序。

海利則強調，未來她將持續為台灣發聲，因為台灣需要美國，美國也需要台灣。

國家安全會議下午發布新聞稿表示，美國前駐聯合國常任代表海利（Nikki Haley）上午到總統府拜會吳釗燮，雙方針對區域及全球情勢深入交換意見。吳釗燮感謝海利長期支持台灣，尤其在擔任美國駐聯合國常代期間，堅定捍衛台灣人民國際參與的權利，令台灣人民感到既振奮又窩心。

吳釗燮表示，台灣位處全球民主陣營前線，長期面臨來自對岸軍事威懾、經濟脅迫、外交打壓等混合戰威脅，除將續秉不卑不亢的態度處理兩岸關係，也會積極強化國防實力，推動全社會韌性，也期盼與美國等理念相近夥伴密切合作，一同確保和平穩定的台海現狀。

他說，尤其近年中國、俄羅斯、伊朗及北韓等威權4國（CRINK）加大合謀力道，全球民主夥伴更有必要團結一致，共同捍衛基於規則的國際秩序。

海利強調，台灣蓬勃、開放的社會與熱情好客的民眾，令人驚豔；台、美兩國共享民主普世價值，支持台灣更是美國兩黨難得的跨黨派共識，過去她在擔任駐聯合國常代期間，便深為聯合國屈從於中國壓力打壓台灣，為台灣打抱不平。

海利表示，這次她首度訪台，除親身體驗台灣的民主與自由，更見證了台灣堅定的自我防衛決心。未來她將持續為台灣發聲，因為台灣需要美國，美國也需要台灣。

吳釗燮 美國 聯合國

延伸閱讀

FT：吳釗燮、林佳龍本周密訪美國

英媒：吳釗燮、林佳龍訪美 賴政府上任後首批高階訪團

懲治「台獨」頑固分子 陸國台辦官網增設新專欄

楊懿珊內定駐美副代表 藍疑監軍

相關新聞

日銀植田和男表明會繼續升息 日圓聞訊走升

日本銀行（央行）總裁植田和男23日出席日本國會特別聽證會時，捍衛日銀的7月升息決策，並表示8月市場動盪並未影響日銀的政策立場，日圓兌美元盤中聞訊升值約0.7%，日股雖一度翻黑，但之後又翻紅維持小漲態勢，日本10年期公債殖利率則上漲2個基點至0.89%，暗示投資人認為植田發言雖比沒有市場料想的那麼審慎，但維持中性基調，近期還不會升息。

中選會這理由認定華視違反選罷法罰40萬 學者：難以置信

公廣集團的華視竟因違反選罷法而遭到罰款40萬！有學者表示難以置信，而且最後恐怕仍是全民買單。...

新南向學生染黃 經貿辦：不宜因個案否定全部

近期因警方查獲新南向國家大學生從事酒店陪侍，而引發外界質疑，對此，行政院經貿辦23日回應，政府正視外籍學生在台就學情形，...

國發會招攬AI人才 鎖定印度邦加羅爾

人工智慧（AI）商機大爆發，政府為了鞏固台灣競爭力，啟動攬才計畫。國發會主委劉鏡清表示，AI人才比重最高在美國、第二是印...

中信金搶親新光金出價曝光 傳公開收購一階目標30%

台新金（2887）、新光金（2888）22日正式宣布「新新併」，但在台新金、新光金董事會前表態要搶親的中信金成為關鍵。據了解，中信金控今天（23日）接近中午時召開臨時董事會，通過對新光金公開收購的價格以及公開收購的架構，其中關於公開收購的架構，中信金控應該會訂在第一階段買到30%，第二階段買到51%，中信金會在盤後發布重訊，並且趕在傍晚之前將公開收購的全套計畫提交金管會。對於市場傳言，中信金不表意見。

強颱凱米重創雲嘉南 水利署明年整治雲嘉南4大水系預算增4成

強颱凱米逾千毫米降雨超過百年防洪標準，造成水利署第五河川分署轄管雲嘉南四大水系：北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪暴漲，雲嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。