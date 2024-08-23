中選會這理由認定華視違反選罷法罰40萬 學者：難以置信

公廣集團的華視竟因違反選罷法而遭到罰款40萬！有學者表示難以置信，而且最後恐怕仍是全民買單。

事發原因是有民眾檢舉「華視新聞全球資訊網」網站於第11屆立法委員選舉公告之日起至投票日10日前報導民意調查卻未載明法定應該揭露的相關資訊。

中華電視股份有限公司經營的華視新聞全球資訊網網站在112年12月13日，報導「綠內部民調『徐許』五五波，許淑華證實：在誤差範圍內」，涉嫌違反公職人員選舉罷免法第53條第2項規定。113年5月13日台北市選舉委員會認為「五五波」僅為自行預估及單純對於選情之判斷與評估，不屬於民意調查，未違反公職人員選舉罷免法第53條第1項規定，不予裁罰。

不過中央選委會認為，該民調新聞的標題是「綠內部民調『徐許』五五波許淑華證實：在誤差範圍內」，這則新聞提到候選人姓名、「民調」、「五五波」等文字，顯然是與選舉有關的民意調查資料，華視在112年12月13日報導民調新聞，已是選罷法規定要揭露民調相關資訊的時間，所以處罰華視電視及其代表人各新台幣20萬元的罰鍰。

不願具名的新聞學系教授指出，華視會因為這樣而違反選罷法被罰，讓人難以置信，而且華視是公廣集團，這筆罰款不管是罰華視的20萬或是罰負責人的20萬，恐怕最後都還是全民買單。

照片為中央選舉委員會會議資料截圖

聚傳媒