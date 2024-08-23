快訊

曾找命理老師…林明佐稱九州總裁「貴人」 想辭警職加入博弈集團當員工

北部「1分鐘閃電逾400次」 專家揭1圖示警：未來1至2小時雨勢最強

賈永婕接台北101董事長 藍綠都肯定

中央社／ 台北23日電

公股人事異動，台北101董事長由「抗疫女神」藝人賈永婕接任。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天受訪表示，這是驚豔的一手，希望賈永婕把台北101經營得更好。國民黨立委李彥秀指出，賈永婕的形象與人氣有助於提升101能見度，給予最大的祝福。

台北101為台灣指標建築，財政部官員表示，賈永婕形象正面，在時尚、行銷與經營等領域表現俱佳，學經歷完整，行政院已於22日核定由她出任台北101董事長。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄、副幹事長林楚茵今天在立法院接受媒體聯訪，對於賈永婕接台北101董事長等議題，莊瑞雄表示，賈永婕人美心善、青春有活力，台北101是台灣的地標，過去從金融圈或政商界找人來當董事長，這次以不一樣的挑人方式，這是很驚豔的一手，希望她可以把台北101經營得更好，讓台灣在國際上更發光發亮，「我們等著看她傑出的成績」。

林楚茵昨天第一時間在臉書撰文，今天受訪時則提到，這個人事安排，雖然讓許多人覺得是意料之外，但在她發文後，很多人期待這樣一個新董座，而且是美麗與智慧兼具的董座，會為台北101帶來新發展。

國民黨立委李彥秀受訪指出，賈永婕在疫情期間出錢出力，捐贈物資，是「防疫女神」，社會形象非常好，累積了高人氣。相信財政部也是看重這點，才邀請賈永婕擔任101董事長。

李彥秀表示，賈永婕的形象與人氣有助於提升101能見度，但是董事長也要負責實際經營與長遠規劃，賈永婕任重道遠，給予最大的祝福。

台北101 李彥秀 莊瑞雄

延伸閱讀

賈永婕任台北101董座 財部盼借重行銷、時尚專業

賈永婕成台北101新董座 網狂賀喊「最美董事長」：讓101亮起來

賈永婕接101董座 羅智強期許：帶來善的氛圍

賈永婕臉書證實接任101董座 發文「迎接新挑戰」

相關新聞

新南向學生染黃 經貿辦：不宜因個案否定全部

近期因警方查獲新南向國家大學生從事酒店陪侍，而引發外界質疑，對此，行政院經貿辦23日回應，政府正視外籍學生在台就學情形，...

國發會招攬AI人才 鎖定印度邦加羅爾

人工智慧（AI）商機大爆發，政府為了鞏固台灣競爭力，啟動攬才計畫。國發會主委劉鏡清表示，AI人才比重最高在美國、第二是印...

中信金搶親新光金出價曝光 傳公開收購一階目標30%

台新金（2887）、新光金（2888）22日正式宣布「新新併」，但在台新金、新光金董事會前表態要搶親的中信金成為關鍵。據了解，中信金控今天（23日）接近中午時召開臨時董事會，通過對新光金公開收購的價格以及公開收購的架構，其中關於公開收購的架構，中信金控應該會訂在第一階段買到30%，第二階段買到51%，中信金會在盤後發布重訊，並且趕在傍晚之前將公開收購的全套計畫提交金管會。對於市場傳言，中信金不表意見。

強颱凱米重創雲嘉南 水利署明年整治雲嘉南4大水系預算增4成

強颱凱米逾千毫米降雨超過百年防洪標準，造成水利署第五河川分署轄管雲嘉南四大水系：北港溪、朴子溪、八掌溪、急水溪暴漲，雲嘉...

照片看歷史／1961年陽明山會談人士 參觀裝甲兵訓練

1961年8月25日至31日，政府舉行陽明山第二次會談，與會海內外人士聆聽當前行政、外交、教育和對中國大陸情資的相關報告外，並利用交換和提供意見。1961年8月23日，參加陽明山會談的部分人士，乘空軍專機抵達空軍機場，由時任空軍副總司令王衛民中將歡迎，陪同他們在中部展開一整天的訪問和參觀。

PTT遭駭鄉民個資外洩？ 資安人士這樣看

PTT驚傳遭駭客入侵，國際駭客在駭客論壇上PO出一篇文章，表示自己已經駭進PTT，並拿到批踢踢（PTT）資料庫紀錄，資料庫裡面有超過3萬5000筆的紀錄內容，而這些紀錄內容將涵蓋ID、標題、作者、內容、日期、標籤、url。不過，駭客並未要求贖金，只表示會將資料庫裡超過3萬5000筆的資料，全數上傳到論壇中。 資安產業人士觀察指出，這一次駭進PTT網站的駭客，並非隸屬國際駭客組織，而是個人駭客。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。