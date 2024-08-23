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綠委籲排除補助中國製起重機 勞動部允修相關要點

中央社／ 台北23日電

為防範中國製起重機對台灣資安國安的潛在威脅，民進黨立委鍾佳濱、林楚茵與經濟民主連合智庫召集人賴中強今天呼籲，起重機補助應排除中國黨政軍，並且關鍵基礎設施應檢核國安與資安。

受邀出席記者會的勞動部職業安全衛生署副署長朱金龍指出，對於立委所言，勞動部基於國安及資安的考量，會迅速配合修正相關補助要點，明確排除中國製的起重機具為補助對象。

鍾佳濱等人今天在立法院召開「起重機補助排除中國黨政軍，關鍵基礎設施檢核國安資安」記者會，作相關說明。

鍾佳濱說，他曾於5月召開記者會揭露，近年來台灣引進不少中國製移動式起重機，應防範中國製智慧型起重機對台資安、國安造成的潛在威脅，因此他後續於8月15日召開協調會，針對勞動部職業安全衛生署的「移動式起重機汰舊換新及強化安全作業補助要點」進行討論。

鍾佳濱指出，經過了解，中國製主要3家起重機製造公司，皆為共產黨人大代表持有，為了防止資敵，補助對象應排除中國製移動式起重機。

林楚茵指出，中國製資訊產品存在潛在安全風險，尤其是涉及資通訊設備，可能成為中國政府情資蒐集的媒介，政府單位中，國防部已全面禁止使用中國製的設備，公共工程和國營事業應效仿。

林楚茵表示，禁用中國製產品只是第一步，下一步是要達到資通安全自主化，她已要求行政院推行國產資安產品認證，要降低資安供應鏈中斷的風險，確保國家關鍵基礎設施安全。

國安 資安 重機

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