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國發會招攬AI人才 鎖定印度邦加羅爾

中央社／ 台北23日電
國發會主委劉鏡清。記者林海／攝影
國發會主委劉鏡清。記者林海／攝影

人工智慧（AI）商機大爆發，政府為了鞏固台灣競爭力，啟動攬才計畫。國發會主委劉鏡清表示，AI人才比重最高在美國、第二是印度的邦加羅爾，預計11月會嘗試吸引邦加羅爾的人人才來台發展。

劉鏡清接受自由時報「官我什麼事」訪問，談及政府海外攬才計畫時表示，將透過精準式行銷延攬海外人才，這當中分為3部分，一是在海外打廣告，先前已做完實驗，進入修正階段，預計明年1月拿到預算後，就開始完善計畫。

第二部分是以LinkedIn精準行銷，劉鏡清說明，LinkedIn是為專業商業人士設立的軟體，很多人都在這裡找工作或是找尋人才，國發會從中分析，發現AI人才比重最高以美國為首，第二高是印度的邦加羅爾，所以國發會將於11月開始嘗試吸引邦加羅爾的人才來台發展。

第三部分則是數位牧民，劉鏡清指出，全球約有3500萬的數位牧民，這群人正好是平均所得偏高的族群，約超過新台幣200萬元，是台灣想要拉攏的人才，國發會會與地方政府合作，台南市長黃偉哲已經表達合作意願，台東、花蓮也都期待共同努力，吸引更多的數位牧民來台灣。

劉鏡清表示，每10萬數位牧民來台，希望能留下1萬人，這是政府努力的方向。

至於台灣AI產業發展，劉鏡清指出，台灣扮演核心角色，AI晶片幾乎70%至90%由台提供，而AI零件如散熱器等，台灣同樣扮演重要角色，所以AI領域當中的原材料端，台灣已經是兆元產值，具備全球影響力。

劉鏡清表示，台灣從原材料端到製造端都非常強，達到兆元產值，但希望在微笑曲線的右端，也就是應用端，同樣能達到兆元產值。

劉鏡清表示，將透過「兆立方計劃」，希望在較弱的應用端，現產值約8000億元，拉到2兆元以上。

劉鏡清分析，全球此市場估計23兆美元，台灣現在1%都不到，政府希望逐步往上拉，在4年內把它拉高至2兆，並在未來10年內，有機會成為全球應用端的主導者。

政府在此計畫推出系列政策，劉鏡清舉例，國發會支援數發部成立AI發展基金，專門投資創新創業，在AI這個領域就支援100億元，這是政府積極推動的部分。

AI 國發會 美國

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