全教總爭取公教年金永續 洪孟楷：新會期要務

全教總爭取公教年金永續，理事長侯俊良絕食抗議，呼籲政府採取「10年撥補方案」。國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今天上午前往立法院群賢樓外致意，表示新會期會將此事當成優先要務共同討論，與行政部門協商。

全國教師工會總聯合會（全教總）訴求，政府對公教退撫基金負最後支付責任，行政院應採最有利方案，依10年精算覈實撥補退撫基金，依照銓敘部先前估算，每年須撥補新台幣317億元。

侯俊良為表達訴求，20日上午10時開始絕食抗議，並於立法院群賢樓門口定點靜坐。全教總今天表示，上午10時結束為時3天的絕食行動，宣布轉向長期抗爭。

洪孟楷上午前往群賢樓外致意，表達國民黨團關注全國教師與民眾的相關權益。他說，侯俊良不是為了個人，也不是要站在政府的對立面，而是要求信賴保護原則，希望行政院聽見基層教師的聲音。

洪孟楷表示，大家都希望基金永續，不要有破產的狀況，希望政府如實如期編列完成，這也是全教總、侯俊良提出的主張，呼籲行政院聽見訴求。

全教總指出，根據銓敘部日前送交立法院報告，若以公、教退撫基金分別將於民國140年、民國137年用罄為基準，若分10年撥補，公務人員每年需撥補194億元、教育人員每年123億元，10年合計撥補3170億元；若分15年撥補，公務人員每年145億元、教育人員每年90億元，15年合計撥補3525億元；若分20年撥補，公務人員每年120億元、教育人員每年74億元，20年合計撥補3880億元。

全教總表示，依照精算數據，越快完成對新制上路缺口的撥補，政府總撥補數越少。分20年撥補的數字，要比分10年撥補多出700多億元，選擇在10年內完成撥補，對政府財務支出最為有利，呼籲行政院從善如流，採取「10年撥補方案」。