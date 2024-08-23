退撫基金撥補維持原案 全教總停止絕食轉國會遊說

全教總爭取公教年金採取「10年撥補方案」，理事長侯俊良從20日開始絕食，然而行政院昨天通過的總預算案仍維持原案。全教總今天上午宣布停止絕食，轉長期抗爭、加強國會遊說。

全國教師工會總聯合會（全教總）呼籲政府依10年精算覈實撥補退撫基金，依照銓敘部先前估算，每年須撥補新台幣317億元。然而，行政院114年度僅編列194億元（即分20年撥補），連同113年度撥補數共計294億元。

全教總理事長侯俊良於本月20日上午10時開始絕食，於立法院群賢樓門口定點靜坐，並2度和各縣市教師工會代表一同前往行政院門口表達訴求。

行政院於昨天（本月22日）通過114年度中央政府總預算案，公教退撫基金撥補仍維持原案（194億元）。全教總今天發布新聞稿，譴責行政院不採取最有利的雙贏方案撥補基金，執意選擇總花費更高的20年方案，不傾聽專業意見、漠視人民陳情。

侯俊良今天上午10時結束為時3天的絕食行動，宣布轉向長期抗爭。全教總表示，未來會持續與社會對話，加大對朝野立委的遊說力道。立法院預算會期即將開議，呼籲朝野委員嚴審預算，積極監督政府撥補到位、落實年金永續。