2024下半年資產如何布局最能抗通膨？25~45坪 投資首選「微型商辦」 ！

撰文／ 黎詩彥

股市來到高點，商用不動產成為高資產族抗通膨最佳避風港。 (圖／Pexels 提供)
股市來到高點，商用不動產成為高資產族抗通膨最佳避風港。 (圖／Pexels 提供)

近期台灣股市基本面穩健，許多人從股市獲利後，積極尋找下一個資金避風港，2024下半年，資產該如何布局才能抗通膨？

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，近年股票、債券ETF成投資主流，ETF高配息、穩定收益，十分具有吸引力，但ETF會有隨著整體經濟市場波動調整的風險 ，而不動產租金則會隨著通膨調整，並且和ETF月月配一樣，每月都能有穩定租金入帳，長期來看還有增值空間，對高資產族不失為抗通膨、分散風險的好選擇。

黃舒衛分析，商用不動產除了「持有成本低、高投報率」兩大優勢以外，公司法人持有商用不動產，租金收益和修繕折舊費用等，有認列節稅的空間，有利公司長期資產布局。此外，流動性，商辦買盤較廣，個人和法人都可購買，去化機會多、速度快。

微型商辦ETF法則，當企業房東穩穩賺！
近年台中七期市政商圈豪宅、頂辦、百貨、國際飯店多箭齊發，形塑「中台灣曼哈頓」。其中，25~45坪微型商辦可望吸引各類型新創產業，匯聚成七期最具活潑動能的產業鏈聚落，對投資人來說，25~45坪微型商辦以小額資金即可入手，有30年房貸作為抗通膨支撐，又和投資ETF一樣每個月都有穩健收益，是2024下半年不可忽視的置產策略。

業界分析，七期微型商辦具備E.T.F.特性，所謂E.T.F.指的是「Exterior地標外觀」、「Traffic交通軸心」、「Flexible彈性靈活」，過去商辦格局和坪數成正比，新推出的微型商辦坪數雖小、配備規格卻媲美豪辦，地標級建築、強大交通機能、符合趨勢的空間配置，是租金的有力支撐，就像投資ETF一樣月月配，且可坐收長期不動產增值效益，因此成為商辦市場的「人氣王」。

置產微型商辦九大優勢。 (圖／黎詩彥製表)
置產微型商辦九大優勢。 (圖／黎詩彥製表)

大咖企業進駐！台中七期微型商辦單坪租金行情「超香」

台中七期商辦聚落不只中信金、富邦金紛紛插旗，還有世界百強公司如「艾司摩爾」進駐。住商不動產企業研究室執行總監徐佳馨分析，台中七期本身具備地段力，相比大坪數商辦，25~45坪微型商辦在市場上更為稀缺，可提供企業總部大器門面、多元公設、物業管理、門禁安全，對企業品牌有加分效果。

徐佳馨表示，現今工作型態改變，企業不需要那麼大的辦公室，微型商辦可以省租金成本，又比過去常見的共享辦公室、商務中心用途更多元，很多新創產業、青年創業、自媒體經營者，都需要空間靈活運用的微型商辦，可打造成網紅直播間、攝影棚、展示間、工作室等，促成小企業團體戰的產業鏈。目前台中七期豪辦租金已經有每坪2,000元的實價登錄表現，租金行情也屢創新高，而25~45坪微型商辦因為入手門檻低，換算下來，租金收益率佳，因此吸引不少銀彈競逐。

置產微型商辦每月收租，可坐收長期不動產增值效益，是現今商辦市場的「人氣王」。 (圖／shutterstock 提供)
置產微型商辦每月收租，可坐收長期不動產增值效益，是現今商辦市場的「人氣王」。 (圖／shutterstock 提供)

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