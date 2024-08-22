文博會概念展Lession：D 辦桌作戲邀民眾開課

如將仙女下凡夢境化為現實，2024台灣文博會台南概念展區Lesson：D除將展區化為大型教室，也邀融合舞蹈及傳統藝陣的「仙女」和變裝皇后演出，今晚更辦桌宴請賓客為開幕暖身。

2024台灣文博會落地台南，除品牌商展及文化策展，台南市政府文化局也另舉辦台南概念展區Lesson：D，Lesson：D又依321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區，依序分為校本部區、漫畫校區及文創校區，今晚選在321巷藝術聚落舉行貴賓開幕之夜。

台南市副市長葉澤山笑說，台南人迎喜事就是要辦桌跟作戲，今天Lesson：D概念展貴賓開幕之夜都有了，台南是台灣的歷史窗口，文化局將Lesson：D概念展定位為「台灣歷史教室」再恰當不過，展覽以有趣方式呈現歷史，都是教科書學不到的，但身為台灣人應該要有所認知的知識。

台南市長黃偉哲則逐一品嚐貴賓之夜美食，如度小月擔仔麵、鮮蒸蝦仁肉圓等，他表示，幾天來已逐漸開箱展區，相信文博會選在台南一定造成大轟動，民眾絕對值回票價，歡迎大家造訪文博會。

Lesson：D規劃出14堂必修課程，發展人文實驗室、美術教室、體育館、20年24班等多元展覽空間，也規劃一連串動態活動，包含仙女遊行、音樂表演、silent walk、老房子舞蹈表演等。今晚開幕之夜也由演員裝扮為仙女模樣，穿梭在宴席之間。

文化部政務次長王時思表示，這是文博會首次落地台南，期望台南展現出「台灣的歷史教室」，「我很欣慰的是台南沒有被這麼嚴肅的主題限制住。」台南以自身能量呈現此屆文博會，立下良好典範，期盼全民共襄盛舉，一起到台南看見台灣文創實力。

2024台灣文博會8月23日起在台南文創園區、321巷藝術聚落等地率先登場，接續8月26日至9月1日在主展場大台南會展中心，也將帶來首次結合商展及文化策展的共創展演。