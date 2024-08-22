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回響／熱島擴大…北市熱危害 年逾100天達二級

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導
過去30年北市年均溫持續攀升，至今提高約1.5度。記者楊正海／攝影
過去30年北市年均溫持續攀升，至今提高約1.5度。記者楊正海／攝影

本報陽光行動報導「都市熱島擴大、搶救溫度難民」，熱島擴大下，許多人面臨難以忍受高溫，專家昨指出，過去30年北市年均溫持續攀升，至今提高約1.5度，台灣可以借鏡日本，提供周邊環境指標，公布熱傷害指數預防。

台灣防災產業協會昨辦座談，邀各界倡議「終止熱傷害」，並提出多項第一線勞工面對可能的熱傷害解方。

勞動部訂定4個等級的熱危害指數，以測量溫度、濕度及工作環境造成的熱壓力對人體熱負荷影響標準。天氣風險公司發現，各地熱危害達第二級的天數逐年攀升，其中台北與台中有明顯上升的趨勢，近1年台北市約有30%的天數達到第二級熱危害。

銘傳大學建築系教授王价巨指出，高溫傷害就像「溫水煮青蛙」，慢慢地出現在生活中，全世界高溫導致死亡的人數比其他災害都多，因此不能只談後端的保護，而是要考慮整體都市計畫，尤其氣候變遷對島國影響更大。

台灣防災產業協會秘書長黃少薇說，台灣可以借鏡日本，提供周邊環境指標，公布熱傷害指數，勞動部現行熱傷害相關法規，大部分都針對戶外，但室內也會有熱傷害，包括保全業者、設計裝修、鍋爐冶煉、景觀園藝都有可能，雇主應提供各項退熱設備、飲水，避免第一線工作人員產生熱傷害。

流石防災管理顧問公司執行長李志賢認為，企業主面對高溫傷害風險可先預測風險，準備設備保護勞工，結合後端醫療搶救，才能讓勞工在舒適環境完成所有工作。

指數 風險 高溫

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