健康台灣推動委員會聚焦2主題 賴總統明親自主持、成員名單曝光

．民進黨立委林宜瑾助理費被檢舉疑涉不法，台南地檢署今天指揮台南市調查處人員，持法院搜索票前往林國會辦公室及永康立委服務處執行搜索中。南檢說，針對林姓立委助理費疑涉不法，台南地檢署今天指揮台南市調查處人員，持法院搜索票前往林國會辦公室等多處執行搜索。因案件偵辦中細節不方便多透露。 54歲的民進黨新潮流立委林宜瑾，向來被視為賴清德總統的子弟兵。林宜瑾稍早透過臉書發聲，她要向所有支持者報告，無論基於什麼原因接受調查，是誤會也好、有心人的爆料也罷，身為中央民意代表，她都會以身作則，配合司法調查釐清案情。「清白太廉價大家都會講，日後就讓證據說話，司法終將證明我的坦蕩。」

2024-08-21 12:05