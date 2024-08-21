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健康台灣推動委員會聚焦2主題 賴總統明親自主持、成員名單曝光

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府設立三大委員會，健康台灣推動委員會首次會議明天下午4時召開，將由賴清德總統親自主持會議。圖／聯合報系資料照
總統府設立三大委員會，健康台灣推動委員會首次會議明天下午4時召開，將由賴清德總統親自主持會議。圖／聯合報系資料照

總統府設立三大委員會，健康台灣推動委員會首次會議明天下午4時召開，將由賴清德總統親自主持會議。據了解，首次會議將分別由衛福部長邱泰源提出「健康台灣願景規劃」、健保署長石崇良提出「健保永續-改革及優化」二個報告案。

健康台灣推動委員會由賴清德總統擔任召集人，副召集人則由健康台灣推動聯盟召集人、醫師陳志鴻、國家生技醫療產業策進會長翁啟惠，以及行政院政務委員陳時中擔任。

此外，據了解，健康台灣委員會共有9位顧問、20位委員。顧問名單包括北部的台大醫院院長吳明賢、台北榮總院長陳威明、長庚醫療體系決策委員會主委程文俊、亞東醫院院長邱冠明、中研院生醫轉譯研究中心召集人張鴻仁；中部彰化基督教醫院總院長陳穆寬；南部的台南市立安南醫院院長林聖哲、高雄醫學大學校長余明隆，以及東部的花蓮慈濟醫院院長林欣榮。

20位委員當中，則有政府機關代表2人，以及來自17個不同領域的18位學者專家與民間醫療團體代表。

以下為總統府健康台灣推動委員會完整委員名單：

政府機關代表：行政院政務委員兼國發會主委劉鏡清、教育部長鄭英耀

智慧醫療：台中榮民總醫院院長陳適安

兒童精神醫療／心理健康：台大醫院副院長高淑芬

長照與醫療結合：台大醫院老年醫學部主任詹鼎正

新興傳染病：成大醫院小兒感染科主任沈靜芬

優化醫療、健保永續：醫師公會全國聯合會理事長周慶明、醫策會副董事長蔡森田

三高防治（糖尿病共同 照護網）：台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國

三高防治888 計畫：中華民國心臟學會理事長李貽恒

婦女醫療：台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈

兒童健康：台灣兒科醫學會理事長倪衍玄

優化營養、全齡健康：營養師公會全國聯合會理事長郭素娥

社區營造：台北市醫師公會理事長洪德仁

全民運動健康促進：台灣健康運動聯盟副理事長簡文仁

癌症防治：成大醫學院院長沈延盛

原民醫療：台灣原住民醫學學會理事長林德文

精神醫療、心理支持：中國醫藥大學神經及認知科研所教授兼所長蘇冠賓

再生醫學、生醫研發：中研院生物醫學科學研究所特聘研究員謝清河

流行病學：中研院生物醫學科學研究所退休研究員何美鄉

石崇良 賴清德 邱泰源 陳時中

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