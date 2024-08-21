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中華郵政新任董座交接 王國材笑：拍魏健宏照片比我多

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政新舊董事長交接，從右到左為新任董座王國材、監交人交通部政務次長伍勝園，以及卸任董座吳忠謀。記者黃義書／攝影
中華郵政新舊董事長交接，從右到左為新任董座王國材、監交人交通部政務次長伍勝園，以及卸任董座吳忠謀。記者黃義書／攝影

中華郵政公司今天舉辦新舊董事長交接典禮，卸任董座吳宏謀表示，在中華郵政5年多，其中經歷3年新冠肺炎疫情，完成許多艱難任務，並稱讚新任董座王國材是個暖男，喜愛且有郵政相關專業及經驗，認為王接任後明天會更好。王國材致詞時除感謝吳宏謀替中華郵政打下穩固基礎，也希望透過改革帶領中華郵政邁向下個榮景，另也笑說，今天大多媒體是衝著前董座魏健宏而來，「拍他的照片比拍我的還多」。

吳宏謀指出，光陰似箭，5年就過去了，其中3年半經歷新冠肺炎疫情。在疫情期間國家給予中華郵政許多艱難任務，但他們都一一完成，這段期間沒有留白，疫情後也開始其他許多業務，包含加強ESG等。郵政公司這幾年都穩健經營，雖然前年稅後196億、去年稅後負16億，這是損益呈現，但基本上都是賺錢的，中華郵政還有餘力提撥退撫基金40幾億，請外界放心，在大家加持下，中華郵政會愈來愈好。

吳宏謀表示，新任董座王國材是他的老同事，且愈來愈優秀，具有良好的行政專才、經驗、專業，大家都對他（王國材）很有信心，基層同仁會感受到王國材是個「暖男」。

吳最後表示，他做了5年多，現在找到比他更棒的董事長，讓他很放心，王國材很喜歡中華郵政的業務，相信王國材個人也很開心這次回來接任，認為王接任後，明天會更好，也盼大家繼續支持郵政公司。

王國材致詞時先開玩笑表示，今天很多人應該是為了魏健宏而來，「拍他的照片比拍我的還多」，之後又說，2017、2019年曾2次代理中華郵政董事長，前面是交接給魏健宏，後面交接給吳宏謀，結果現在又交接回來給他。

王國材表示，吳忠謀在中華郵政5年多，吳上任沒多久就遇到疫情，中華郵政變成防疫國家隊，包含防疫物資、五倍券、振興券等任務，都陸續完成，也贏得外界高度稱讚。

王國材說，他過去16年都沒休息，今年520開始開始休息、帶孫子出去玩，現在重新回來接任中華郵政董座一職，對於郵政公司面臨創新、轉型的挑戰，感覺肩膀沈重很多、責任很大，但現在處於轉型關鍵時刻，要更努力打拚。

他表示，包含i郵箱取件容易，但寄件複雜，認為要精簡化過程。同樣需要精簡的還有保險的投保過程，認為既有存戶年齡偏大，因此郵政三業要符合世界潮流、數位轉型、流程簡化等3重點，才能吸引年輕人願意加入郵政業務。

王國材坦言，郵政公司碰到的改革困難點很多，但做對的事情就要堅持到最後一刻；至於具體改革做法，王國材說，數位化範圍很廣，過去他在交通部時，智慧運輸是他的專長，過去他把科技運用在運輸，現在要把科技用在郵政公司的改革，因此包含AI的技術都會運用到。

資運運用部分，王國材指出，現在郵政資金有8兆2000億，是國內所有金融機構最高，運用很關鍵，像是債券、股票配置等，要如何有很好的收益，是未來重要的課題，除重大建設的投資外，國內外的金融市場，透過動代資產投資、資產調配，也是需要努力的目標。

王國材說，需要找尋更多高手作為顧問諮詢、給予協助及意見，目前已有幾個人選名單，也會從學校老師、銀行相關專家等找尋，並在之後相關會議諮詢，盼讓中華郵政資金運用收入穩定，並有良好收益，他也會在吳宏謀奠定的穩固基礎上，盼帶領中華郵政邁向下一個百年榮景。

前董座魏健宏今也出席中華郵政新舊董座交接典禮現場。記者黃義書／攝影
前董座魏健宏今也出席中華郵政新舊董座交接典禮現場。記者黃義書／攝影
中華郵政新任董事長王國材。記者黃義書／攝影
中華郵政新任董事長王國材。記者黃義書／攝影

中華郵政 吳宏謀 王國材

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