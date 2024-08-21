王國材：回中華郵政是緣分 盼增8.2兆資金效率

中華郵政公司今天舉行董事長交接典禮，新任董事長為前交通部長王國材，他表示，回到中華郵政是緣分，將加速數位轉型，並提升新台幣8兆2000億元郵政資金運用效率。

王國材說，他在2017年及2019年兩次代理中華郵政董事長，先後交給前董事長魏健宏和吳宏謀，他非常喜歡郵政大家庭，代理期間曾向行政院提出希望能真除當董事長，但都以他在交通部仍有重要任務而未能如願，這次能再回去都是緣分。

王國材說，中華郵政有128年多歷史，現在全世界的郵政都在轉型，中華郵政有很好的體質，但因應人工智慧、數位化時代，可善用優勢加速轉型，讓郵務、儲匯、壽險服務升級。

王國材說，另外如何提升8兆2000億元郵政資金運用效率，增加營收，都是當前最重要的課題，而轉型過程一定有陣痛，「希望與同仁一起打拚，讓中華郵政順利轉型」，邁向下一個百年榮景。

王國材說，去年郵政公司首次出現虧損，未來在資金運用部分，如何調配國內外投資，將向民間高手請益諮詢，已有研究單位和學者願給建言。

王國材表示，先前2次代理中華郵政董事長，郵政公司每年輕鬆能賺百億元。現在中華郵政正面臨創新轉型關鍵時刻，這次他當董事長的壓力比較大，但他相信只要有勇氣和毅力，就可達成目標。

王國材說，7月底確定他要接中華郵政董事長後，親自去很多郵局了解現場業務，他發現很多細節仍待改善，例如i郵箱取件很容易，但寄件較困難，流程有必要再簡化。

王國材說，另外如何增加快捷與包裹的數量也要再努力，還有多元支付的整合如何吸引年輕人、保險流程如何多元，程序上都要再檢討。

卸任中華郵政董事長吳宏謀稱讚王國材有專業經驗，「也是正直的暖男」，曾代理過2次郵政公司董事長，專業上更可發揮。