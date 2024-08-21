華文永續報導獎 聯合報系9件入圍

全球華文永續報導獎昨公布第八屆入圍名單，聯合報系在專業組平面類、融媒體類、影片類，總計九件作品入圍。實際得獎名單將於十月六日公布。

今年邁入第八屆的全球華文永續報導獎，總計有來自於台灣、馬來西亞、香港的六十二家媒體與機構、四十四所學校踴躍投稿參加，共有七三二件作品參賽，經過廿七位評審的審查，挑選出一一九件作品入圍。

聯合報系今年有九件作品入圍，其中包括探討農地塑膠膜亂象的「黑『膜』法：非法焚燒、掩埋與環保蟑螂 農業廢塑膠亂象直擊」，還有「沙洲消瘦 七股潟湖呼救」、「路樹殺人誰之過？」調查追蹤報導、「光電迫遷‧田園將蕪」專題追蹤報導，以及聯合報永續工作室的「氣候教育等大人」，皆入圍專業組平面類。

「跟蹤狂事件簿：跟騷法一年 獨家解析一百案例與施行漏洞」、「廿五個台北租屋故事 被剝奪的居住尊嚴」、「樓鳳、人蛇、學生妹：獨家揭密機房數據，疫後新南向為何淪性樂園？」等三項作品則入圍專業組融媒體類。

「當農廢『沉』為海廢 尋找海洋農廢的前世今生」則入圍專業組影片類。