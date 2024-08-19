人道救援包機行動9月演練 130人10條狗逗陣出擊

內政部9月將辦理專機演練，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。內政部長劉世芳今天召集跨部會議時說，盼透過跨部會緊密合作，建立標準作業流程，讓台灣在國際災害救援中扮演關鍵角色。

內政部晚間透過新聞稿表示，近年台灣搜救能力深受國際肯定，透過國際人道救援更增進國際形象。內政部9月6日將在松山、桃園機場辦理跨部會專機演練，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。

劉世芳今天召集跨部會議，進行整合協調作業，她強調，這次演練對於提升台灣在國際人道救援的應變能力至關重要，期望透過跨部會緊密合作，建立標準作業流程，進一步讓台灣在國際災害救援中扮演關鍵角色。

劉世芳表示，這次演練包括搜救隊出境與入境流程，人員、搜救犬與救援裝備採分流模式報到、簡化通關程序，RDC（接待撤離中心）作業等項目，透過各部會整合協調，確保搜救隊伍能迅速抵達受災國。

劉世芳指出，這次演練以通過國家認證計畫（NAP）的地方縣市消防局特種搜救隊伍共同參與，重型搜救隊包括台北市、新北市、高雄市各派15名，中型搜救隊包括桃園市、台中市、台南市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣各派10名，消防署特種搜救隊15名合計130人，成員包括110名搜救人員、10名醫師、7名護理師、3名土木結構技師、10隻搜救犬及10公噸救援裝備。

劉世芳說，為縮短搜救隊出入境時間，松山、桃園機場各海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等單位，都應盡力簡化，加速搜救隊通關作業，同時責成消防署協調讓國內、外搜救隊，都能夠適用國際機場禮遇作業辦法。

內政部次長馬士元表示，未來台灣搜救隊執行國際人道救援時，除民航機外，也有機會搭乘軍用航空器出勤，因此9月6日的演練將邀空軍司令部派員觀摩。