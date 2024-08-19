快訊

超級遊艇在義遭暴雨襲擊沉沒 「英國比爾蓋茲」下落不明

傳央行要減降不動產放款總量 建商公會：中小型建商會倒得更快

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人道救援包機行動9月演練 130人10條狗逗陣出擊

中央社／ 台北19日電
內政部長劉世芳下月將主持跨部會專機演練協調，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。圖／內政部提供
內政部長劉世芳下月將主持跨部會專機演練協調，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。圖／內政部提供

內政部9月將辦理專機演練，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。內政部長劉世芳今天召集跨部會議時說，盼透過跨部會緊密合作，建立標準作業流程，讓台灣在國際災害救援中扮演關鍵角色。

內政部晚間透過新聞稿表示，近年台灣搜救能力深受國際肯定，透過國際人道救援更增進國際形象。內政部9月6日將在松山、桃園機場辦理跨部會專機演練，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。

劉世芳今天召集跨部會議，進行整合協調作業，她強調，這次演練對於提升台灣在國際人道救援的應變能力至關重要，期望透過跨部會緊密合作，建立標準作業流程，進一步讓台灣在國際災害救援中扮演關鍵角色。

劉世芳表示，這次演練包括搜救隊出境與入境流程，人員、搜救犬與救援裝備採分流模式報到、簡化通關程序，RDC（接待撤離中心）作業等項目，透過各部會整合協調，確保搜救隊伍能迅速抵達受災國。

劉世芳指出，這次演練以通過國家認證計畫（NAP）的地方縣市消防局特種搜救隊伍共同參與，重型搜救隊包括台北市、新北市、高雄市各派15名，中型搜救隊包括桃園市、台中市、台南市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、台東縣各派10名，消防署特種搜救隊15名合計130人，成員包括110名搜救人員、10名醫師、7名護理師、3名土木結構技師、10隻搜救犬及10公噸救援裝備。

劉世芳說，為縮短搜救隊出入境時間，松山、桃園機場各海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空保安等單位，都應盡力簡化，加速搜救隊通關作業，同時責成消防署協調讓國內、外搜救隊，都能夠適用國際機場禮遇作業辦法。

內政部次長馬士元表示，未來台灣搜救隊執行國際人道救援時，除民航機外，也有機會搭乘軍用航空器出勤，因此9月6日的演練將邀空軍司令部派員觀摩。

內政部 劉世芳 桃園機場

延伸閱讀

提升國際人道救援效能 劉世芳：完備專機演練流程

淨零管理師專班今開訓 劉世芳：推動國家公園減碳增匯

推動減碳增匯 國家公園署淨零碳規劃管理師專班開訓

新北市林口「文仁安居」社宅今動土 2028年完工將增1066戶社宅

相關新聞

人道救援包機行動9月演練 130人10條狗逗陣出擊

內政部9月將辦理專機演練，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。內政部長劉世芳今天召集跨部會議時說，盼透過跨部會緊密合作，建...

衛福部屏東醫院擴建 2028年完工後不怕天災、戰爭

衛福部屏東醫院今天宣布將新建醫療大樓，舉行統包工程簽約儀式，工程預定2028年底完工，將強化急、重、癌症處理能力，縮短區...

王陽明說比愛心「很娘砲」…性平團體：何必貶低做自己的人

性平協會今天表示，藝人王陽明在社群平台的「娘砲」說法具有歧視性；協會強調，要做「真實的自己」不需要透過貶低、排斥特定的性...

1周2起職災致死！勞動部：下月開跨部會減災會議

台中、淡水過去1週內皆發生公共工程重大職業災害案件，導致移工死亡。勞動部今天表示，規劃於9月份召開職場減災跨部會平台會議...

農業部：抽驗寵物食品156件 4種不合格

農業部今天表示，今年第二季寵物食品衛生安全監控及稽查，抽驗156件寵物食品部分，有4種不合格，例如沙門氏桿菌陽性，重金屬...

任交長僅92天 李孟諺被爆婚外情、政院火速准辭

．行政院秘書長轉任交通部長李孟諺今上午被爆出婚外情，多張親密合照在網路流傳。事件爆發後，下午李孟諺透過公關室轉達聲明道歉，並火速向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭，行政院稍早也准辭，李孟諺在職期間僅92天，比之前擔任部長任期不到5個月的吳宏謀還短。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。