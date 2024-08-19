衛福部屏東醫院擴建 2028年完工後不怕天災、戰爭

衛福部屏東醫院今天宣布將新建醫療大樓，舉行統包工程簽約儀式，工程預定2028年底完工，將強化急、重、癌症處理能力，縮短區域醫療差距，有效提升屏東鄉親就醫便利性。

簽約儀式在內政部國土管理署南區都市基礎工程分署副分署長李連生見證下，由屏東醫院院長王森稔、統包工程得標廠商代表，共同完成契約簽定。

王森稔表示，計畫所需經費由行政院國發基金專案投資挹注，為地下3樓、地上12樓急重症醫療大樓，同時可兼具戰備及防疫功能性；急重症醫療大樓將配置急性病房300床，也設有安寧病房及急性後期照護病房。

地下3樓平時均作為民眾停車使用，可有效解決就醫停車不便，若遭遇重大天然災害或戰爭，地上建築物受損致使醫療中斷時，可立即轉進至地下樓層作為戰備病房使用，讓醫療得以繼續進行。

王森稔指出，新醫療大樓以人性化概念為空間設計導向、綠建築智慧節能為基礎，完善感染管控隔離動線，導入智慧醫療系統，硬體空間規劃結合軟體系統設計，建構現代化醫療友善就醫環境，提供更有保障且即時的急、重、癌症完善醫療照顧，讓屏東醫院成為屏東鄉親最強後盾。