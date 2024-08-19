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王陽明說比愛心「很娘砲」…性平團體：何必貶低做自己的人

中央社／ 台北19日電
王陽明。記者沈昱嘉／攝影
王陽明。記者沈昱嘉／攝影

性平協會今天表示，藝人王陽明在社群平台的「娘砲」說法具有歧視性；協會強調，要做「真實的自己」不需要透過貶低、排斥特定的性別氣質。

藝人王陽明日前出席電影宣傳活動，期間以擊掌回應粉絲想比愛心的動作。事後，王陽明在社群平台上說「不比娘砲動作」引發議論。

台灣性別平等教育協會今天在臉書表示，「不想比愛心」當然沒有錯，錯的不是「不想比愛心」，而是使用「娘砲」這個歧視性的詞彙。

性平協會認為，在某些情境之下，使用「娘砲」一詞不一定有歧視的意涵，甚至有肯定、賦權（empower）陰柔氣質的效果；然而，在許多情境下可以觀察到說出「娘砲」這個詞的人，對「娘」或「陰柔」抱持著「貶低」與「排斥」的態度。在這樣的語境之中，「娘砲」就具有歧視的意涵。

性平協會提到，當然支持每個人做自己，然而，王陽明的「做自己」，卻會讓許多不符合主流性別氣質的人無法「做自己」；在王陽明的言論之後，陸續有人分享這句話讓自己聯想到過往被罵「娘砲」的經歷，這些都是真實且具體的傷害。

性平協會強調，如果真的希望創造一個所有人都能「做自己」的社會，就需要從這些日常的詞彙與行動開始；可以透過談論所愛、分享興趣、展現觀點來「做真實的自己」，但不需要透過貶低、排斥特定的性別氣質，來展現自己是什麼樣的人。

截至晚間9時發稿時，王陽明方面暫無回應。

性別 愛心 社群

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