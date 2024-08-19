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1周2起職災致死！勞動部：下月開跨部會減災會議

中央社／ 台北19日電
勞動部。圖／翻攝自Google Map
勞動部。圖／翻攝自Google Map

台中、淡水過去1週內皆發生公共工程重大職業災害案件，導致移工死亡。勞動部今天表示，規劃於9月份召開職場減災跨部會平台會議，督請強化所屬工程各層級安全衛生管理責任。

新北市淡水區17日「淡水服務所及區域巡修中心新建工程」發生鑽孔機桁架臂桿倒塌，造成1名移工死亡；而今天台中市石岡區「東勢-豐原生活圈快速道路（第三標-石岡新興段工程）」發生墩柱鋼筋倒塌，又再造成1名移工死亡。

勞動部職業安全衛生署今天晚間發布新聞稿表示，1週內公共工程連續發生2件移工死亡重大職業災害案件，職安署表示已立即指示各轄區勞動檢查機構加強檢查，對違反職安法令規定事業單位予以重罰。

職安署指出，將針對工地職安管理績效不彰的單位，規劃於9月份召開職場減災跨部會平台會議，督請強化所屬工程各層級安全衛生管理責任；職安署認為，公共工程安全衛生管理水準應高於民間工程，並強調公共工程應以身作則，來提升整體營造業職場安全衛生水準。

職安署表示，自民國108年政府採購法新增第70條之1第1項規定，勞動部於109年推動跨部會合作減災平台機制，要求機關辦理工程指定設計者事前實施風險評估，督促施工者落實安全衛生管理，加強管控工地危害及風險，近年公共工程職災已逐年下降。

公共工程 移工 衛生署

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